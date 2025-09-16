La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 16 de septiembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 16 de septiembre de 2025
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 16 de septiembre de 2025.
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 7643
- 1: 7643
- 2: 9423
- 3: 7751
- 4: 1534
- 5: 3465
- 6: 6386
- 7: 8103
- 8: 6520
- 9: 7467
- 10: 9264
- 11: 4894
- 12: 0498
- 13: 0363
- 14: 4752
- 15: 1194
- 16: 2827
- 17: 0344
- 18: 9933
- 19: 0229
- 20: 8564
Letras de la Nacional: BPSY
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 5293
- 1: 5293
- 2: 3439
- 3: 6431
- 4: 7459
- 5: 3006
- 6: 9477
- 7: 7141
- 8: 6072
- 9: 9242
- 10: 8941
- 11: 7461
- 12: 0577
- 13: 0728
- 14: 3186
- 15: 9304
- 16: 5822
- 17: 4019
- 18: 6999
- 19: 7403
- 20: 8197
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 9824
- 1: 9824
- 2: 3472
- 3: 2014
- 4: 2275
- 5: 0175
- 6: 8599
- 7: 6845
- 8: 8456
- 9: 6386
- 10: 5859
- 11: 0669
- 12: 5388
- 13: 3037
- 14: 9482
- 15: 5437
- 16: 2416
- 17: 9277
- 18: 2517
- 19: 7307
- 20: 3671
Letras de la Nacional: HKVX
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 3675
- 1: 3675
- 2: 5556
- 3: 9513
- 4: 6450
- 5: 9079
- 6: 3880
- 7: 6135
- 8: 1176
- 9: 0941
- 10: 1380
- 11: 8456
- 12: 4480
- 13: 4477
- 14: 3409
- 15: 3409
- 16: 6876
- 17: 0568
- 18: 3856
- 19: 3692
- 20: 2029
