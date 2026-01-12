EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 12 de enero de 2026

En VIVO - Actualizado hace 16 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 12 de enero de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 12 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 19 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 7074

  • 1: 7074
  • 2: 0050
  • 3: 5181
  • 4: 0583
  • 5: 1344
  • 6: 2344
  • 7: 4330
  • 8: 9630
  • 9: 5192
  • 10: 9447
  • 11: 1370
  • 12: 8235
  • 13: 1888
  • 14: 3660
  • 15: 3457
  • 16: 3025
  • 17: 0021
  • 18: 5819
  • 19: 3655
  • 20: 6006

Letras de la Nacional: OGJM

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 3594

  • 1: 3594
  • 2: 2160
  • 3: 6458
  • 4: 4532
  • 5: 3306
  • 6: 2894
  • 7: 4584
  • 8: 1715
  • 9: 6085
  • 10: 6938
  • 11: 0545
  • 12: 4237
  • 13: 8181
  • 14: 5647
  • 15: 1785
  • 16: 6685
  • 17: 6312
  • 18: 4231
  • 19: 5120
  • 20: 7912

Hace 20 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 5190

  • 1: 5910
  • 2: 5959
  • 3: 6790
  • 4: 2836
  • 5: 7612
  • 6: 2375
  • 7: 1383
  • 8: 4494
  • 9: 1766
  • 10: 0793
  • 11: 7178
  • 12: 7741
  • 13: 6606
  • 14: 0541
  • 15: 7943
  • 16: 5305
  • 17: 7382
  • 18: 2164
  • 19: 0549
  • 20: 7215

Letras de la Nacional: ACFF

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 8338

  • 1: 8338
  • 2: 3533
  • 3: 1448
  • 4: 6097
  • 5: 6452
  • 6: 2890
  • 7: 7627
  • 8: 6996
  • 9: 2745
  • 10: 0426
  • 11: 3710
  • 12: 1258
  • 13: 0335
  • 14: 7216
  • 15: 1888
  • 16: 1093
  • 17: 9956
  • 18: 6215
  • 19: 4596
  • 20: 9299

Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas