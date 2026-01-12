La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 12 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 12 de enero de 2026
En VIVO - Actualizado hace 16 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 12 de enero de 2026.
Hace 19 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 7074
- 1: 7074
- 2: 0050
- 3: 5181
- 4: 0583
- 5: 1344
- 6: 2344
- 7: 4330
- 8: 9630
- 9: 5192
- 10: 9447
- 11: 1370
- 12: 8235
- 13: 1888
- 14: 3660
- 15: 3457
- 16: 3025
- 17: 0021
- 18: 5819
- 19: 3655
- 20: 6006
Letras de la Nacional: OGJM
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 3594
- 1: 3594
- 2: 2160
- 3: 6458
- 4: 4532
- 5: 3306
- 6: 2894
- 7: 4584
- 8: 1715
- 9: 6085
- 10: 6938
- 11: 0545
- 12: 4237
- 13: 8181
- 14: 5647
- 15: 1785
- 16: 6685
- 17: 6312
- 18: 4231
- 19: 5120
- 20: 7912
Hace 20 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 5190
- 1: 5910
- 2: 5959
- 3: 6790
- 4: 2836
- 5: 7612
- 6: 2375
- 7: 1383
- 8: 4494
- 9: 1766
- 10: 0793
- 11: 7178
- 12: 7741
- 13: 6606
- 14: 0541
- 15: 7943
- 16: 5305
- 17: 7382
- 18: 2164
- 19: 0549
- 20: 7215
Letras de la Nacional: ACFF
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 8338
- 1: 8338
- 2: 3533
- 3: 1448
- 4: 6097
- 5: 6452
- 6: 2890
- 7: 7627
- 8: 6996
- 9: 2745
- 10: 0426
- 11: 3710
- 12: 1258
- 13: 0335
- 14: 7216
- 15: 1888
- 16: 1093
- 17: 9956
- 18: 6215
- 19: 4596
- 20: 9299
Trending
Las más vistas