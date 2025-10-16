EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 16 de octubre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 4 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 16 de octubre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 16 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 13 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 3112

  • 1: 3112
  • 2: 6741
  • 3: 4553
  • 4: 9981
  • 5: 2959
  • 6: 8667
  • 7: 0348
  • 8: 7462
  • 9: 8766
  • 10: 9924
  • 11: 6966
  • 12: 9492
  • 13: 6400
  • 14: 5789
  • 15: 5426
  • 16: 6259
  • 17: 0585
  • 18: 4230
  • 19: 2379
  • 20: 8695

Letras de la Nacional: ALNZ

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 2148

  • 1: 2148
  • 2: 6324
  • 3: 0121
  • 4: 8449
  • 5: 6466
  • 6: 3350
  • 7: 8957
  • 8: 0770
  • 9: 3540
  • 10: 6146
  • 11: 8774
  • 12: 0832
  • 13: 3326
  • 14: 8106
  • 15: 9614
  • 16: 3428
  • 17: 7342
  • 18: 5335
  • 19: 7042
  • 20: 5070

Hace 14 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 2302

  • 1: 2302
  • 2: 1708
  • 3: 4224
  • 4: 0812
  • 5: 9363
  • 6: 9398
  • 7: 6134
  • 8: 7563
  • 9: 1555
  • 10: 4855
  • 11: 0903
  • 12: 0210
  • 13: 7594
  • 14: 5784
  • 15: 5495
  • 16: 1842
  • 17: 6474
  • 18: 5982
  • 19: 4966
  • 20: 1429

Letras de la Nacional: FJYY

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 3213

  • 1: 3213
  • 2: 4445
  • 3: 6124
  • 4: 4479
  • 5: 2864
  • 6: 3938
  • 7: 0972
  • 8: 4601
  • 9: 8816
  • 10: 4371
  • 11: 8423
  • 12: 2491
  • 13: 7477
  • 14: 7183
  • 15: 6270
  • 16: 5406
  • 17: 0341
  • 18: 3569
  • 19: 1638
  • 20: 9765

