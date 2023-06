Apostó $150 en la Quiniela y se volvió millonario: cuánto ganó y qué apuesta hizo

Un estudiante en la provincia de Misiones fue el ganador de la quiniela. Cuánto dinero ganó.

Sin duda alguna jugar a la quiniela en muchos casos es mantener una pequeña esperanza para cambiar de vida y esto se debe a los sorprendentes premios que entregan las empresas especializadas en cada sorteo. En el país, muchas personas semanalmente hacen unas jugadas con la ilusión de ganar el premio que reparten las compañías dedicadas a este rubro. Cuánto dinero ganó el joven que apostó poco dinero y se convirtió en un nuevo millonario.

Se trata de un joven estudiante de El Dorado, en la provincia de Misiones, quien se ganó una cifra cercana a los 36 millones de pesos tras apostar sólo 150 pesos en una jugada realizada en la Agencia 352. En este caso, no se sabe si la suerte fue la responsable de confirmar esta situación, pero el ganador confesó que fue por pura casualidad.

Apostó $150 en la Quiniela y se volvió millonario: cuánto ganó y qué apuesta hizo.

“El día de la jugada -el martes 25 de abril- había ido a realizar un pago y le pregunté al vendedor si tenía un cupón de la Poceada, de esos que imprime la máquina, y me pasó el último que le quedaba para el Sorteo N° 3042″, agregó el estudiante. Por el momento, se desconoce el nombre del afortunado, quien entregó sus declaraciones de manera anónima a los medios locales en los que dio detalles sobre cómo se enteró que se había vuelto millonario y además añadió que era la tercera vez que jugaba a la quiniela.

El joven, en principio, no tenía muy presente el asunto y regresó a la agencia tres días después para poder realizar nuevas apuestas. Luego de su retorno al comercio especializado se acordó que había realizado una jugada y le solicitó al empleado si le podía hacer un control. Tras darse cuenta que tardaron un tiempo en devolverle el ticket fue cuando se enteró que se había ganado un premio. "Me quedé anonadado, no podía reaccionar”, aseguró.

“Es un monto bastante grande, jamás imaginé tener esa cantidad de dinero, más aún siendo estudiante. Enseguida me puse a pensar cómo iba a hacer los trámites, en qué iba a invertir, y eso me puso muy ansioso”, sostuvo. Luego de analizar las diferentes opciones para saber qué hacer con el dinero, el estudiante concluyó que la mejor alternativa sería invertir en la compra de algún inmueble. "De esta manera me aseguro mi casa propia, es lo mejor que puedo hacer”, cerró.