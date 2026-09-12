Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 12 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 12 minutos
Pálpito de sábado: acertá 1 cifra a la cabeza y multiplicá tu apuesta por 7
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si andás con el pálpito afilado para el sorteo de este sábado, 12 de septiembre, atenti a este dato clave: acertar la última cifra a la cabeza paga 7 veces lo apostado. Es decir, si jugás $100, te llevás $700.
Así que ya sabés, apostadores: jugale a esa cifra que no te deja dormir y cruzá los dedos. ¡Que la suerte acompañe!
Hace 27 minutos
¡Pálpito millonario! Acertá las 3 cifras a la cabeza y multiplicá lo apostado por 600
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
¿Andás con un pálpito para el sorteo de este sábado, 12 de septiembre? Entonces prestá atención: si acertás las 3 cifras a la cabeza, ganás 600 veces lo apostado.
Para que te des una idea: con $100 apostados, la cosa se convierte en $60.000. Nada mal, ¿no?
Así que ya sabés, apostadores: a jugarle con fe y a cruzar los dedos para que la suerte diga presente.
Hace 1 hora
¿Amenaza tormenta? Los apostadores ya le juegan al 39 y al 09: el pálpito que baja del cielo
Mirar el cielo antes de jugar
En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo). Sí, el cielo también da pálpitos.
Y si el día arranca nublado, esos números son fija. Así que ya sabés: antes de jugar, mirá para arriba. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!