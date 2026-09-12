Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 12 de septiembre

💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?

Si andás con el pálpito afilado para el sorteo de este sábado, 12 de septiembre, atenti a este dato clave: acertar la última cifra a la cabeza paga 7 veces lo apostado. Es decir, si jugás $100, te llevás $700.

Así que ya sabés, apostadores: jugale a esa cifra que no te deja dormir y cruzá los dedos. ¡Que la suerte acompañe!