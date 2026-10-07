Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 7 de octubre

Jugarle a la desgracia

En la city lo saben todos y nadie lo discute: el apostador argentino tiene una regla de oro que se respeta a rajatabla. Cuando la vida golpea y las malas noticias aparecen en los títulos, la reacción no es el llanto: es la quiniela. Sí, tal cual leés. Las malas noticias se juegan.

Y ahí nomás salen los pálpitos de siempre: el 17, La desgracia, y el 13, La yeta. Apenas se complica el panorama, las apuestas llueven sobre estos dos números como si el destino tuviera un boleto reservado para la desgracia ajena.

La superstición manda en la city y no hay crisis que frene las ganas de tentar a la suerte. Así que ya sabés: si el día viene torcido, jugale al 17 o al 13 y cruzá los dedos. ¡Que el próximo sorteo te devuelva la sonrisa!