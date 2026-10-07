Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 7 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 9 minutos
⏰ La Matutina te espera después del almuerzo: a las 15 hs, la suerte llama a tu puerta
⏰ Sorteo Matutina
¿Andás con el pálpito a flor de piel? Tomá nota, apostador, porque el calendario de la Quiniela no da respiro. Según se tiene previsto, después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina, ese sorteo que llega justo cuando muchos ya terminaron de morfar y están buscando una excusa para tentar a la suerte.
Así que ya sabés: si tenés un número anotado en el papelito o un sueño que no te deja dormir, jugale a la Matutina que se sortea a las 3 de la tarde. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe este miércoles!
Hace 24 minutos
Malas noticias, buenos pálpitos: por qué la city le juega al 17 y al 13 cuando todo sale mal
Jugarle a la desgracia
En la city lo saben todos y nadie lo discute: el apostador argentino tiene una regla de oro que se respeta a rajatabla. Cuando la vida golpea y las malas noticias aparecen en los títulos, la reacción no es el llanto: es la quiniela. Sí, tal cual leés. Las malas noticias se juegan.
Y ahí nomás salen los pálpitos de siempre: el 17, La desgracia, y el 13, La yeta. Apenas se complica el panorama, las apuestas llueven sobre estos dos números como si el destino tuviera un boleto reservado para la desgracia ajena.
La superstición manda en la city y no hay crisis que frene las ganas de tentar a la suerte. Así que ya sabés: si el día viene torcido, jugale al 17 o al 13 y cruzá los dedos. ¡Que el próximo sorteo te devuelva la sonrisa!
Hace 1 hora
La Previa: el aperitivo de las 10:15 que calma a los apostadores madrugadores
¿Por qué se creó “La Previa”?
¿Sabías que el sorteo de media mañana es un invento relativamente moderno? Sí, La Previa se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores.
Funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. Por eso, si andás con el pálpito a flor de piel desde temprano, ya tenés una chance para jugarla entre las 10:15 y 10:30 hs. ¡A cruzar los dedos y que la suerte acompañe!