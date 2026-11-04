Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 4 de noviembre

El tope de banca

¿Andás con un pálpito? Ojo con los números más jugados: si sale un número muy popular, como el 32 (el dinero), las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor. ¿Por qué? Porque demasiada gente acertó al mismo tiempo. No es mufa: es una regla del sistema para repartir la plata entre tantos ganadores.

Así que si le jugás al 32 y sale, cruzás los dedos igual, pero sabé que la suerte puede venir en cuotas. ¡A seguir con info para el próximo sorteo!