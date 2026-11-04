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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 4 de noviembre

En VIVO - Actualizado hace 3 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 4 de noviembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 3 minutos

⏰ Después del almuerzo, a las 15:00: la Matutina pide pista

⏰ Sorteo Matutina

Este miércoles 4 de noviembre, después del almuerzo, se juega la Matutina a las 15:00 hs. Si andás con el pálpito al tope, preparate para jugarle a la suerte. ¡A cruzar los dedos!

Hace 18 minutos

Tope de banca: cuando sale el 32, la suerte se reparte

El tope de banca

¿Andás con un pálpito? Ojo con los números más jugados: si sale un número muy popular, como el 32 (el dinero), las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor. ¿Por qué? Porque demasiada gente acertó al mismo tiempo. No es mufa: es una regla del sistema para repartir la plata entre tantos ganadores.

Así que si le jugás al 32 y sale, cruzás los dedos igual, pero sabé que la suerte puede venir en cuotas. ¡A seguir con info para el próximo sorteo!
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