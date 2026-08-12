Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 12 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 7 minutos
¿Cielo gris? Jugale al 39 y al 09: la lluvia también paga en la Quiniela
Mirar el cielo antes de jugar
¿Andás buscando un pálpito? En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo).
Si el día arranca nublado, esos números son fija para los apostadores. Así que ya sabés: mirá el cielo, agarrá tu boleta y que la suerte caiga como una gota. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 22 minutos
¿Soñaste con números? La Nocturna llega a las 21:00 para cerrar el día con todo
⏰ Sorteo Nocturna
Se viene el último tirón del día: a las 21:00 hs se juega la Nocturna, el sorteo que cierra la jornada para los apostadores de alma. Si hoy te cruzaste un pálpito o soñaste con algo raro, este es el momento de jugale fuerte a tu número. ¡Cruzá los dedos y que la suerte acompañe!
Hace 1 hora
La Redoblona: dos números, una sola jugada y toda la suerte para tu pálpito
¿Qué es una Redoblona?
Si sos de los que van por todo, escuchá: la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela. ¿Cómo funciona? Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Un pálpito doble para los apostadores de alma!
Hace 1 hora
¿Soñaste con el 20? Mirá por qué la quiniela sortea 20 números
¿Por qué se sortean 20 números?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que la pizarra tiene 20 lugares y no es casualidad: existen para permitir las apuestas múltiples, como la famosa Redoblona.
Los apostadores también juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20. ¡Así que ya sabés: a cruzar los dedos y jugarle con fe al próximo sorteo!
Hace 1 hora
La Redoblona: el pálpito doble que te hace ganar dos veces
¿Qué es una Redoblona?
Pará la máquina y prestá atención, apostador de alma. La Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela. ¿En qué va? Simple: elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra. Por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Así de simple y así de picante!
Es el clásico de los clásicos, la jugada de los que saben. Si querés darle un toque de audacia a tu jugada, la Redoblona es tu aliada. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
¿La Redoblona? El doble pálpito que puede hacerte ganar en grande
🔄 La Redoblona
¿Andás buscando un pálpito para la quiniela de hoy? Te contamos que la Redoblona es una apuesta combinada que elige dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, ¡el premio se multiplica! Es el sueño de cualquier apostador: un solo papelito, doble emoción y, si la suerte acompaña, un triunfo que rinde el doble. Jugale a la Redoblona y cruzá los dedos.
Hace 2 horas
No te cases con las 4 cifras: el verdadero pálpito está en las últimas dos
El secreto de las últimas 2 cifras
Este miércoles, 12 de agosto, los apostadores van con todo. Pero ojo: aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras (por ejemplo, 3689), la clásica tabla de los sueños y animales siempre se rige por las últimas dos. Así que si soñaste con una rata, el pálpito es el 89: ¡no mires el 36 ni el 68, jugale al 89!
La suerte se esconde en el final, así que ajustá tu jugada y cruzá los dedos para el próximo sorteo. ¿Te animás a seguir el dato?
Hace 2 horas
😴 ¿Soñaste con el número que te hace millonario? La Nocturna llega a las 21 para cerrar el día con todo
⏰ Sorteo Nocturna
Para cerrar el día, a las 21:00 hs se juega la Nocturna. Si todavía no sabés a qué jugarle, este miércoles 12 de agosto es el momento justo para buscar ese pálpito y confiar en la suerte. ¡Ojo, apostador! La última jugada de la jornada puede ser la que dé la nota. Jugale a lo que soñaste y a cruzar los dedos.
Hace 2 horas
¿Ambo, terna o cuaterna? La posta para leer la pizarra de la Quiniela
¿Cómo se leen las 4 cifras?
¿Andás buscando un pálpito? Primero, aprendé a leer la pizarra. Los números tienen su código: la última cifra es la Unidad, las dos últimas forman el Ambo, las tres últimas la Terna y el número completo es la Cuaterna. Así que ya sabés: si un número te persigue, jugale a la unidad, al ambo, a la terna o a la cuaterna, según tu corazonada.
¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 2 horas
¿Soñaste con que tu número llegaba primero? Salir "a la cabeza" es el pálpito que define todo
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos: "A la cabeza" es la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. El número que sale a la cabeza es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores.
Así que ya sabés, apostador: cuando un número encabeza la pizarra, ese es el que manda. Jugale al que va primero y que la suerte te acompañe. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 3 horas
Tres números, 600 veces tu plata: el pálpito de las 3 cifras
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Si andás con un pálpito y querés darle un mordiscón a la suerte, este dato te va a encantar: acertar las 3 cifras a la cabeza paga 600 veces lo apostado. Poné el ejemplo sobre la mesa: si te jugás $100, te podés llevar $60.000 en un abrir y cerrar de ojos.
Los apostadores ya están afilando los números para el sorteo de este miércoles. ¿Tenés los tuyos? Jugale a las 3 cifras y que la fortuna haga el resto.
Hace 3 horas
¿Cielo gris? ¡Pálpito! El 39 y el 09 llegan con la tormenta a la Quiniela
Mirar el cielo antes de jugar
¿Buscás un pálpito para la próxima jugada? En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: cuando se viene tormenta fuerte, los apostadores corren a jugarle al 39 (La Lluvia) y al 09 (El Arroyo).
Así que este miércoles, si el día arranca nublado, no lo dudes: jugale al 39 o al 09, son fija. ¡Mirá el cielo y que la suerte te acompañe!
Hace 3 horas
¿Sabías que la Quiniela nació para cazar a los clandestinos? ¡Jugale al 73!
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás con ganas de un pálpito y no sabés a quién rezarle? Conocé la historia: la Quiniela Oficial tal cual la conocemos nació en Argentina en 1973, y ojo, no fue por casualidad ni por amor al juego.
Resulta que antes la timba se tomaba escondida en los barrios, como podían. Por eso el Estado se puso las pilas y creó la quiniela legal para combatir el juego clandestino. De ahí en más, apostadores de todo el país pudieron jugarle a los números con la bendición de la oficialidad.
Así que ya sabés: la próxima vez que elijas un número, acordate que estás parado sobre una historia de pura picardía criolla. ¡A cruzar los dedos para el sorteo!
Hace 3 horas
¿Ya tenés un número en la cabeza? La Nocturna llega a las 21:00 para cerrar el día con toda la suerte
⏰ Sorteo Nocturna
¿Andás buscando un pálpito para cerrar el día? Te contamos que a las 21:00 hs se juega la Nocturna, la última del miércoles 12 de agosto. Es el momento ideal para jugale a ese número que se te apareció en el sueño y esperar que la suerte acompañe. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
Hace 4 horas
¿Sabías que la Quiniela Oficial nació en 1973 para sacarle el sueño a los quinieleros clandestinos?
El origen de la Quiniela Oficial
Este miércoles 12 de agosto, si andás buscando un pálpito, bancate esta historia: la Quiniela Oficial tal como la conocemos nació en la Argentina recién en 1973. ¿El motivo? Combatir el juego clandestino, ese que se tomaba escondido en los barrios. Ahora la posta es oficial: acercate a tu agencia, jugale a esos números y que la suerte te acompañe. ¡A cruzar los dedos!
Hace 4 horas
¿Malas noticias? Mejor jugale a la quiniela: el 17 y el 13 son los nuevos pálpitos
Jugarle a la desgracia
¿Andás buscando un pálpito? En la quiniela, las malas noticias también se juegan. La regla de oro del apostador argentino dice que si pasa algo malo, las apuestas llueven sobre el 17 (La desgracia) y el 13 (La yeta). ¡La superstición manda en la city! Jugale al que más te cierre y cruzá los dedos.