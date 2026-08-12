Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 12 de agosto

Mirar el cielo antes de jugar

¿Andás buscando un pálpito? En el mundo quinielero hay una costumbre inquebrantable: los días de tormenta fuerte, la gente corre a jugarle al 39 (La Lluvia) o al 09 (El Arroyo).

Si el día arranca nublado, esos números son fija para los apostadores. Así que ya sabés: mirá el cielo, agarrá tu boleta y que la suerte caiga como una gota. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!