Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 6 de octubre

¿Por qué se creó La Previa?

¿Sos de los que se levantan con el celular en mano y ya quieren jugársela? Para esos apostadores madrugadores existe La Previa, el sorteo de media mañana que se hace entre las 10:15 y 10:30 hs.

No es un invento de la cábala: se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los que no aguantan hasta el mediodía. Funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera.

Así que ya sabés: si te come el pálpito temprano, La Previa te da esa primera chance de cruzar los dedos. ¡A jugarle con fe!