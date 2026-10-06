Martes 6 de Octubre del 2026 Mar 6 Oct
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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 6 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 4 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 6 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 6 minutos

Dos cifras a la cabeza: el pálpito que convierte $100 en $7.000

💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?

¿Andás con un pálpito para el sorteo de este martes, 6 de octubre? Si le acertás a las 2 cifras a la cabeza, la suerte te paga 70 veces lo apostado. Sí, como lo leés: si jugás $100, te llevás $7.000. Una cifra redonda para los apostadores que se animan a soñar con dos números. ¡A cruzar los dedos y jugarle con fe!

Hace 21 minutos

La Previa: el invento para apostadores madrugadores que calma la ansiedad antes de La Primera

¿Por qué se creó La Previa?

¿Sos de los que se levantan con el celular en mano y ya quieren jugársela? Para esos apostadores madrugadores existe La Previa, el sorteo de media mañana que se hace entre las 10:15 y 10:30 hs.

No es un invento de la cábala: se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los que no aguantan hasta el mediodía. Funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera.

Así que ya sabés: si te come el pálpito temprano, La Previa te da esa primera chance de cruzar los dedos. ¡A jugarle con fe!
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