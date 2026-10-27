Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 27 de octubre

🔄 La Redoblona

¿Andás con ganas de tentar a la suerte? La Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. Nada de inventar: es puro pálpito apostador.

Así que ya sabés: elegí tus dos números, cruzá los dedos y jugale al pálpito para el próximo sorteo. ¡Que la suerte acompañe!