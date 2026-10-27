Martes 27 de Octubre del 2026 Mar 27 Oct
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Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 27 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 13 minutos

Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.

Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 27 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.

Hace 18 minutos

Redoblona: dos números, un pálpito y la ilusión de pegarle a la doble

¿Qué es una Redoblona?

Si andás con ganas de tentar a la suerte este martes 27 de octubre, la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra: por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Doble pálpito y a cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 1 hora

Pálpito de cierre: la Nocturna juega a las 21 y la suerte te espera

⏰ Sorteo Nocturna

Para cerrar el día, a las 21:00 hs se juega la Nocturna. Si andás con la suerte, ya sabés: jugale al pálpito y cruzá los dedos. ¡Que la fortuna te acompañe en este martes 27 de octubre!

Hace 1 hora

Pálpito millonario: las 4 cifras a la cabeza pagan 3.500 veces lo apostado

💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?

Si andás con el pálpito de las cuatro cifras, atenti: acertar las 4 cifras a la cabeza te paga 3.500 veces lo apostado. Por ejemplo, $100 se convierten en $350.000. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!

Hace 1 hora

Redoblona: el pálpito de dos números que te puede multiplicar el premio

🔄 La Redoblona

¿Andás con ganas de tentar a la suerte? La Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. Nada de inventar: es puro pálpito apostador.

Así que ya sabés: elegí tus dos números, cruzá los dedos y jugale al pálpito para el próximo sorteo. ¡Que la suerte acompañe!

Hace 1 hora

No todo es Ciudad ni Bonaerense: Santa Fe y Córdoba juegan fuerte en el interior

El peso de las provincias

Este martes 27 de octubre, si bien la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus resultados marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. ¡A seguir los pálpitos y cruzar los dedos!

Hace 2 horas

No es magia, es pálpito: acertá 1 cifra y tu apuesta se multiplica por 7

💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?

Para los apostadores que van por el pálpito corto: si acertás la última cifra a la cabeza, te llevás 7 veces lo apostado. Por ejemplo, si jugás $100, se convierten en $700. Así que ya sabés: a cruzar los dedos y jugarle a esa cifra que te late fuerte para el sorteo de este martes.
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