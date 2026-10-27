Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 27 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 18 minutos
Redoblona: dos números, un pálpito y la ilusión de pegarle a la doble
¿Qué es una Redoblona?
Si andás con ganas de tentar a la suerte este martes 27 de octubre, la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la Quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra: por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Doble pálpito y a cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Pálpito de cierre: la Nocturna juega a las 21 y la suerte te espera
⏰ Sorteo Nocturna
Para cerrar el día, a las 21:00 hs se juega la Nocturna. Si andás con la suerte, ya sabés: jugale al pálpito y cruzá los dedos. ¡Que la fortuna te acompañe en este martes 27 de octubre!
Hace 1 hora
Pálpito millonario: las 4 cifras a la cabeza pagan 3.500 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
Si andás con el pálpito de las cuatro cifras, atenti: acertar las 4 cifras a la cabeza te paga 3.500 veces lo apostado. Por ejemplo, $100 se convierten en $350.000. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Redoblona: el pálpito de dos números que te puede multiplicar el premio
🔄 La Redoblona
¿Andás con ganas de tentar a la suerte? La Redoblona es una apuesta combinada a dos números en dos ubicaciones distintas. Si salen ambos, el premio se multiplica. Nada de inventar: es puro pálpito apostador.
Así que ya sabés: elegí tus dos números, cruzá los dedos y jugale al pálpito para el próximo sorteo. ¡Que la suerte acompañe!
Hace 1 hora
No todo es Ciudad ni Bonaerense: Santa Fe y Córdoba juegan fuerte en el interior
El peso de las provincias
Este martes 27 de octubre, si bien la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, los sorteos de Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme en el interior. Sus resultados marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. ¡A seguir los pálpitos y cruzar los dedos!
Hace 2 horas
No es magia, es pálpito: acertá 1 cifra y tu apuesta se multiplica por 7
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Para los apostadores que van por el pálpito corto: si acertás la última cifra a la cabeza, te llevás 7 veces lo apostado. Por ejemplo, si jugás $100, se convierten en $700. Así que ya sabés: a cruzar los dedos y jugarle a esa cifra que te late fuerte para el sorteo de este martes.