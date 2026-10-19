Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 19 de octubre

El fin de los Niños Cantores

Históricamente, los números de la Lotería Nacional eran extraídos y cantados a los gritos por niños. Hoy, los sorteos de quiniela se realizan con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la frase “cantá los números” quedó para siempre.

Para los apostadores, el ritual cambió, pero el pálpito sigue intacto: este lunes 19 de octubre, jugale a tu número de la suerte y cruzá los dedos.