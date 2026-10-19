Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 19 de octubre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 4 minutos
De apuestas escondidas en los barrios a la Quiniela oficial: el pálpito que cambió todo en 1973
El origen de la Quiniela Oficial
¿Andás con un pálpito para este lunes 19 de octubre? Te contamos que la Quiniela oficial tal como la conocemos nació en Argentina en 1973. Su objetivo principal fue combatir el juego clandestino, porque antes las apuestas se tomaban escondidas en los barrios. Un dato de color para los apostadores: ese clásico que hoy consultamos todos los días tiene raíz bien argenta y con una misión clara. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 19 minutos
El 32 juega en contra: cuando todos aciertan, la lotería aplica el tope de banca
El tope de banca
¿Soñaste con el 32 o andás con el pálpito del dinero? Ojo: a veces, cuando sale un número muy popular, las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor. ¿La razón? Demasiada gente acertó al mismo tiempo. Para los apostadores, es un dato a tener en cuenta. Así que ya sabés: si la suerte se hace masiva, el premio puede pagarse distinto. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Cantá los números: la frase que sobrevivió al adiós de los Niños Cantores
El fin de los Niños Cantores
Históricamente, los números de la Lotería Nacional eran extraídos y cantados a los gritos por niños. Hoy, los sorteos de quiniela se realizan con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la frase “cantá los números” quedó para siempre.
Para los apostadores, el ritual cambió, pero el pálpito sigue intacto: este lunes 19 de octubre, jugale a tu número de la suerte y cruzá los dedos.
Hace 1 hora
Salir a la cabeza: el puesto N°1 de la pizarra que todos quieren en la Quiniela
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela? Salir "a la cabeza" es quedar en el puesto número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ese número es el gran ganador del sorteo y el que define los pagos mayores. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
Hace 1 hora
Adiós a los Niños Cantores: la frase que la quiniela no soltó nunca
El fin de los Niños Cantores
Hubo un tiempo en que los números de la Lotería Nacional se extraían y se cantaban a los gritos por niños. Hoy, los sorteos de quiniela se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos, pero la frase “cantá los números” quedó para siempre.
Así que ya sabés: entre el pálpito y la tecnología, la mística de la suerte sigue viva. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Redoblona: dos números, un pálpito y la ilusión de pegarle al lunes
¿Qué es una Redoblona?
Si andás con ganas de combinar la suerte, la redoblona es la apuesta más tradicional y combinada de la quiniela. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos salgan en diferentes ubicaciones de la pizarra: por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Jugale al pálpito y cruzá los dedos para el próximo sorteo!