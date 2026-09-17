Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 17 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 12 minutos
Cuatro cifras, un pálpito y 3.500 veces tu apuesta: la jugada más difícil y jugosa
La magia de acertar las 4 cifras
¿Tenés un pálpito que no te deja dormir? Acertar las 4 cifras a la cabeza y en el orden correcto es el premio más difícil, pero también el más jugoso: te paga 3.500 veces lo que apostaste. Sí, leíste bien. Es la jugada que todos sueñan en la Quiniela, esa que convierte unos pesos en una alegría enorme. Este jueves 17 de septiembre, los apostadores cruzan los dedos y le piden a la suerte una sola cosa: que las cuatro cifras salgan como las soñaron. ¡Jugale con fe y no le sueltes el pálpito!
Hace 27 minutos
La Previa: el aperitivo mañanero que inventaron para los ansiosos de la Quiniela
¿Por qué se creó "La Previa"?
¿Andás con el pálpito desde temprano? Te contamos que La Previa, el sorteo de media mañana que sale a las 10:15 / 10:30 hs, es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores y funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía.
Así que ya sabés: si te levantás con las ganas de jugarle a los números, La Previa te espera para matar el tiempo antes del plato principal. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
Quiniela: ¿Soñaste con 3689? La clave no está en todo el número, sino en las últimas 2 cifras
El secreto de las últimas 2 cifras
¿Andás con un pálpito de cuatro cifras? Ojo, apostador: aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras, por ejemplo el 3689, la clásica tabla de los sueños y animales siempre se rige por las últimas dos cifras. En ese caso, el 89, que es la rata. Así que ya sabés: no te vuelvas loco con los primeros dígitos y mirá bien el final del número. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
Quiniela: el pálpito sin tanta presión, jugale a los premios y sumá chances
Jugar a los premios
¿Andás buscando un pálpito menos riesgoso? Tomá nota: no hace falta que aciertes el número exacto a la cabeza. Podés apostar a que tus cifras van a salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Claro, paga menos, pero hay más chances. Así que ya sabés, apostadores: jugale a los premios y cruzá los dedos para el próximo sorteo de este jueves 17 de septiembre.