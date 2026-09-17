Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 17 de septiembre

¿Por qué se creó "La Previa"?

¿Andás con el pálpito desde temprano? Te contamos que La Previa, el sorteo de media mañana que sale a las 10:15 / 10:30 hs, es un invento relativamente moderno. Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores y funciona como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía.

Así que ya sabés: si te levantás con las ganas de jugarle a los números, La Previa te espera para matar el tiempo antes del plato principal. ¡A cruzar los dedos!