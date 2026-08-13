Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 13 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 8 minutos
¿Te despertás con el pálpito? La Previa existe para que no explotes de ansiedad
¿Por qué se creó "La Previa"?
Si te despertás con la fiebre de la quiniela, esto te interesa. La Previa es el sorteo de media mañana (10:15/10:30) y llegó para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. Se sumó a la grilla diaria como un aperitivo, justo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡Así que ya sabés: jugale a ese pálpito tempranero y cruzá los dedos!
Hace 23 minutos
¿Buscás un pálpito que rinda? Las 2 cifras a la cabeza pagan 70 veces lo apostado
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito que valga la pena? Te contamos: si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Por ejemplo, $100 se convierten en $7.000. ¡Casi nada!
Así que ya sabés, apostador: afilá la intuición, jugale a tus números y cruzá los dedos para el próximo sorteo. ¡La suerte puede estar más cerca de lo que pensás!
Hace 1 hora
Córdoba y Santa Fe: el pálpito federal que no hace ruido, pero le marca el ritmo al día
El peso de las provincias
¿Andás buscando un pálpito? La Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense son las más ruidosas, pero no son las únicas que mueven la suerte. En el interior, Santa Fe y Córdoba tienen una tradición enorme, y sus sorteos marcan el ritmo del día en muchísimas localidades federales. Los apostadores de esas tierras lo saben de memoria.
Así que ya sabés: cuando el ruido no te dice nada, jugale al pálpito de las provincias. ¡La próxima jugada puede llegar con aroma a Litoral y a Mediterráneo!
Hace 1 hora
¿Pensás que el 3689 es un bicho raro? En la quiniela, el 89 es la verdadera rata
El secreto de las últimas 2 cifras
Aunque el número a la cabeza tenga 4 cifras (como el 3689), la tabla de los sueños y animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras: acá el 89 es la rata. Así que si soñaste con números largos, no te enganches con la cifra completa: jugale al 89 y que la suerte te acompañe. ¡Buen pálpito para este jueves!
Hace 1 hora
¿Quién cantaba los números de la quiniela? Chicos, gritos y un misterio que ya no existe
El fin de los Niños Cantores
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que antes los números de la Lotería Nacional los extraían y cantaban a los gritos unos pibes. Ahora todo es con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos que ni levantan la voz. Pero ojo, la frase "cantá los números" quedó para siempre en el folklore quinielero. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
¿Tenés el pálpito listo? ⏰ Llega La Primera al mediodía y la suerte no espera
⏰ Sorteo La Primera
Se acerca la hora señalada. Al mediodía llega La Primera, el sorteo que despierta pasiones y enciende los pálpitos de los apostadores. La cita es a las 12:00 hs en punto. ¿Ya le jugaste a tu número de la suerte? ¡A preparar la billetera que la fortuna no espera!
Hace 2 horas
Si acertás las 4 cifras, $100 se convierten en $350.000: el pálpito que todos quieren
💰 ¿Cuánto pagan las 4 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito fuerte? Te contamos: si acertás las 4 cifras a la cabeza, ganás 3.500 veces lo apostado. O sea, si le ponés $100, te llevás $350.000. ¡Jugale a tus números y cruzá los dedos para el próximo sorteo!
Hace 2 horas
¿Soñaste con un borracho o un fajo de billetes? La tabla de los sueños tiene pasado italiano
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
Si andás con el pálpito y querés saber por qué el 32 es el dinero o el 14 es el borracho, pará la moto: esos significados no se inventaron acá. Son una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una antigua tradición que trajeron los inmigrantes italianos en los barcos. Así que ya sabés: cuando un sueño te despierte con dudas, acordate de que la suerte también cruzó el océano. ¡Jugale a esos números y que la Quiniela te acompañe!
Hace 2 horas
¿Soñaste con un borracho o con plata? Jugale al 14 o al 32: la tabla de los sueños tiene origen napolitano
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
Si soñaste con un borracho y le jugaste al 14, o viste plata y fuiste derechito al 32, estate atento: esos significados no se inventaron acá. Son una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una tradición que trajeron los inmigrantes italianos en los barcos. La próxima vez que tengas un pálpito, acordate de que le estás siguiendo el juego a una historia con añares. ¡Que la suerte te acompañe!
Hace 2 horas
😴 ¿Soñaste con una siesta ganadora? La Vespertina llega a las 18:00 para alegrarte la tarde
⏰ Sorteo Vespertina
¿Andás buscando un pálpito para esta tarde de jueves? Te contamos que a las 18:00 hs tenemos el sorteo de la Vespertina. ¡Todavía estás a tiempo de elegir tu número favorito y soñar con el premio!