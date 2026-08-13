Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 13 de agosto

💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?

¿Andás buscando un pálpito que valga la pena? Te contamos: si acertás las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. Por ejemplo, $100 se convierten en $7.000. ¡Casi nada!

Así que ya sabés, apostador: afilá la intuición, jugale a tus números y cruzá los dedos para el próximo sorteo. ¡La suerte puede estar más cerca de lo que pensás!