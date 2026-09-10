Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 10 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 8 minutos
La Primera de hoy: a las 12 en punto, jugate el pálpito que te cambia el mediodía
⏰ Sorteo La Primera
Este jueves, 10 de septiembre no te duermas: al mediodía llega La Primera. El sorteo se juega a las 12:00 hs en punto, así que andá afinando el pálpito y jugale a ese número que te persigue. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
Hace 23 minutos
¿Te va la combinada? Redoblona: dos cifras y un pálpito bien apostador
¿Qué es una Redoblona?
Si andás buscando un pálpito para este jueves 10 de septiembre, la Redoblona es la apuesta más tradicional y combinada. Elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra: por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
Hace 1 hora
Quiniela: la verdad detrás de los 20 números de la pizarra (y por qué te conviene saberlo)
¿Por qué se sortean 20 números?
¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela? Te contamos que los 20 lugares de la pizarra no están de adorno: existen para permitir las apuestas múltiples, como la Redoblona, y para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20.
Así que ya sabés: si te tira el corazón, hay más de una chance de enganchar la suerte. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
La Nocturna cierra el jueves: pálpito a las 21 y a cruzar los dedos
⏰ Sorteo Nocturna
Para cerrar el día, este jueves 10 de septiembre se juega la Nocturna. El pálpito se activa a las 21:00 hs, así que ya sabés: si tenés un número en la cabeza, es momento de jugarle. ¡A cruzar los dedos, apostadores!
Hace 1 hora
Pálpito inmigrante: de dónde salió la tabla de los sueños que usás para la Quiniela
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela? Los famosos significados de los números, como el 32 y el dinero o el 14 y el borracho, no se inventaron acá. Son una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una antigua tradición que trajeron los inmigrantes italianos en los barcos. Así que ya sabés: la próxima vez que sueñes, ese número tiene historia inmigrante y mucha suerte.