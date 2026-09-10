Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 10 de septiembre

¿Por qué se sortean 20 números?

¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela? Te contamos que los 20 lugares de la pizarra no están de adorno: existen para permitir las apuestas múltiples, como la Redoblona, y para los que juegan a que su número sale a los 5, a los 10 o a los 20.

Así que ya sabés: si te tira el corazón, hay más de una chance de enganchar la suerte. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!