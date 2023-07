Ganó más de 1 millón de pesos en el Quini 6 y nadie lo encuentra: qué pasará si no aparece

El hombre ganó el Quini 6 el miércoles 14 de junio y aún no se presentó a cobrar el premio. El hecho ocurrió en la localidad de San Lorenzo, Santa Fe.

Un hombre ganó el Quini 6 y no fue a retirar el premio.

Un hombre jugó una boleta del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale el miércoles 14 de junio en la localidad santafesina de San Lorenzo. Los resultados dieron como ganadora a la persona en cuestión pero ésta nunca se presentó a buscar el premio.

El hecho ocurrió en la agencia de loterías Lauría, cuyo dueño dialogó con FM 92.5 sobre lo sucedido con el hombre que no fue a buscar su premio de 1.384.825 pesos. "Mucha gente anda de paso con el auto, se baja y juega un Quini 6. Y cuando se dan cuenta se les venció el premio. Incluso vienen a la agencia ganadores de quiniela con premios que ya están prescriptos", pronunció el comerciante sobre su experiencia en ese rubro.

Pablo Lauría dejó en claro que como se trata de un premio mayor el ganador debe presentar su ticket en casa de lotería de Rosario o Santa Fe. "Fue el premio «Siempre Sale» con cinco aciertos. La boleta ganadora es 3-4-16-22-30-35", sumó el dueño de la agencia Lauría. El plazo de retiro de premio del Quini 6 es de dos semanas, por lo que el ganador de la cifra millonaria perdió su oportunidad.

Ganó 150 mil dólares en la lotería y contó su técnica

Un hombre que prefirió mantener su identidad reservada ganó en tres ocasiones diferentes 50 mil dólares en la lotería y reveló cuál es su número de la suerte para ganar. "Gané el año pasado y le volví a pegar cuando mi esposa me dijo que jugáramos con ese mismo número. Juego a la lotería todo el tiempo. Nunca sabes. No puedes ganar si no estás en él", pronunció el hombe de 52 años en el sitio web de la lotería que lo convirtió en ganador. Al mismo tiempo, el campeón aseguró que parte del dinero será invertida en unas vacaciones con su familia.

Ludopatía: síntomas, causas y tratamiento

La ludopatía es una adicción patológica que se traduce en un deseo constante de apostar dinero a pesar de los daños que se puedan ocasionar en la vida de una persona. De acuerdo a la ciencia, las apuestas estimulan sistemas cerebrales de recompensa como también lo hacen las drogas o el alcohol. Así las cosas, se puede llegar a un mismo camino: la adicción.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.