Ganó $786 millones en el Quini 6, no fue a cobrar y ahora no lo encuentran

Creer o reventar, un hombre ganó una fortuna de dinero en el Quini 6 y no fue a retirar el premio. En las últimas horas, lo buscan de manera desesperada por toda la provincia de Córdoba y el misterio por saber qué le pasó es cada vez mayor.

Ganó una fortuna en el Quini 6, no fue a cobrar el premio y lo buscan de manera desesperada.

Ganar millones de pesos en un premio de la quiniela no es algo que sucede en todo momento. Y mientras miles de argentinos de todas partes del país realizan apuestas para poder obtener el grandes sumas de dinero, en las últimas horas se conoció que una persona oriunda de la provincia de Córdoba ganó más de 786 millones de pesos en el Quini 6, no fue a cobrar y ahora no lo encuentran.

El hecho ocurrió precisamente en un pueblo llamado Carnerillos, ubicado a unos 229 kilómetros de la capital de Córdoba. Y tras conocer que el premio económico lo había ganado una persona de dicha localidad, las personas de la zona comenzaron a celebrarlo y a comentarlo entre sus pares. Sin embargo, y curiosamente, absolutamente nadie reclamó el dinero, por lo que rápidamente se levantaron sospechas.

Sergio Bertolone, dueño de la agencia en la que salió el premio de $786.539.640,35, está completamente asombrado por lo que ocurrió, expresó que no tiene claro quién es la persona que ganó el Quini 6. Y avisó: "Tenemos nuestra clientela y cuando hay pozos muy grandes el apostador prueba la suerte, para que suceda lo que sucedió".

Quién puede ser la persona que ganó el premio de $786.539.640,35 en el Quini 6

Esta situación llevó a que los vecinos de Carnerillos comenzaran a buscar y preguntar acerca de quién puede ser la persona que obtuvo semejante cifra millonaria, y hasta existen varias versiones: por un lado, en el pueblo se comenta que puede ser un jubilado que no se enteró del sorteo; mientras que otros coinciden en que podría ser una persona que estuvo de paso y que todavía no hizo el reclamo del dinero.

Una persona ganó el Quini 6, no lo reclamó y lo buscan en Carnerillo (Provincia de Córdoba).

Cómo se juega al Quini 6

El jugador debe elegir un total de 6 números, que van desde el 00 al 45. El valor del juego es de $4, $5,50 o $7, según la modalidad deseada:

Tradicional: el primer premio se reparte entre los que tengan 6 aciertos, el segundo premio entre los que tengan 5 y el tercero entre los que tengan 4.

el primer premio se reparte entre los que tengan 6 aciertos, el segundo premio entre los que tengan 5 y el tercero entre los que tengan 4. La Segunda: es parecido al anterior, ya que se pueden ganar premios con 6, 5 y 4 aciertos.

es parecido al anterior, ya que se pueden ganar premios con 6, 5 y 4 aciertos. Revancha: hay un solo premio principal que se reparte entre aquellas personas que tengan 6 aciertos.

hay un solo premio principal que se reparte entre aquellas personas que tengan 6 aciertos. Siempre Sale: hay un único pozo que se reparte entre los que tengan 6 aciertos. Si nadie tiene 6, va para los que tienen 5.

Ludopatía: síntomas, causas y tratamiento

La ludopatía es una adicción patológica que se traduce en un deseo constante de apostar dinero a pesar de los daños que se puedan ocasionar en la vida de una persona. De acuerdo a la ciencia, las apuestas estimulan sistemas cerebrales de recompensa como también lo hacen las drogas o el alcohol. Así las cosas, se puede llegar a un mismo camino: la adicción.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.