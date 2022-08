Taylor Swift gana el principal premio de los VMA de MTV y anuncia nuevo álbum

Taylor Swift ganó el domingo el máximo galardón de los MTV Video Music Awards por una versión de 10 minutos de su canción de ruptura de 2012 "All Too Well" e hizo un anuncio sorpresa de un nuevo álbum que llegará en octubre.

La cantante agradeció a sus seguidores desde el escenario del Prudential Center de Nueva Jersey al aceptar el 14º VMA de su carrera. "All Too Well" es uno de los éxitos del pasado que Swift volvió a grabar tras una disputa con su anterior discográfica.

"No habríamos podido hacer este corto si no fuera por ustedes, los seguidores", dijo Swift, antes de revelar que publicará su próximo álbum el 21 de octubre.

Llamado "Midnights", el álbum contará las historias de "13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida", dijo la cantante en un mensaje en Twitter tras su reconocimiento.

También en los VMA, el cantante puertorriqueño Bad Bunny fue nombrado artista del año y recibió su estatuilla de "Persona de la Luna" en el estadio de los Yankees de Nueva York, donde daba un concierto ante un público que agotó las entradas.

La exestrella de Disney Channel Dove Cameron, cantante de los éxitos "Breakfast" y "Boyfriend", fue nombrada mejor artista nueva. "Este año ha sido tan salvaje", dijo, y dedicó su premio "a todos los chicos queer".

Otros ganadores fueron Harry Styles, quien recibió el trofeo al álbum del año por "Harry's House" y aceptó a través de un vídeo desde el cercano Madison Square Garden, donde estaba a punto de actuar.

El actor Johnny Depp, quien había sido excluido de la industria del entretenimiento durante una pelea por difamación con su exesposa Amber Heard, apareció brevemente a lo largo del espectáculo, con su rostro insertado digitalmente dentro del casco de un astronauta flotante.

"Necesito el trabajo", bromeó el actor.

Con información de Reuters