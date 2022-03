Las grandes preguntas de los Grammy: ¿Olivia Rodrigo arrasará? ¿Qué hará Ye?

Es una incógnita quién se impondrá en los premios Grammy el domingo en Las Vegas, en un campo que va desde la sensación adolescente Olivia Rodrigo hasta el cantante de 95 años Tony Bennett y el rapero Kanye West.

Rodrigo, de 19 años, está nominada en las cuatro categorías principales -álbum, canción y disco del año y mejor artista novel- en los máximos galardones de la industria musical. Sólo dos músicos en la historia de los Grammy han ganado las cuatro categorías en la misma noche.

Los expertos afirman que Rodrigo está cerca de conseguir el premio a la mejor artista novel después de que su "drivers license" despegara en enero de 2021, y que el éxito viral es un fuerte aspirante en las categorías de disco y canción.

"Todo el mundo piensa que Olivia Rodrigo se va a llevar un número importante de premios", dijo el subdirector de música de Variety, Jem Aswad. "Es casi una candidata a mejor artista novel".

El álbum del año es más difícil de determinar, según los expertos. "Sour" de Rodrigo compite con "Donda" de West, "We Are" de Jon Batiste y "Love for Sale" de Tony Bennett y Lady Gaga.

"Justice" de Justin Bieber también está en carrera, junto con "Planet Her" de Doja Cat, "Happier Than Ever" de Billie Eilish, "Back of My Mind" de H.E.R., "Montero" de Lil Nas X y "Evermore" de Taylor Swift.

West, que se ha cambiado legalmente el nombre a Ye, tiene una historia polémica con los Grammy. Los medios han citado a un representante no identificado del rapero diciendo que a West se le dijo que no podía actuar en la ceremonia de este año debido a sus recientes publicaciones en las redes sociales.

El rapero fue suspendido de Instagram durante 24 horas este mes después de publicar insultos racistas sobre el presentador nocturno Trevor Noah, que será el anfitrión de los Grammy.

West está nominado a los premios, por lo que podría estar sentado entre el público el domingo aunque no actúe. Los espectadores y asistentes estarán pendientes de cómo reacciona, gane o pierda, en las cinco categorías en las que está nominado, dijo Aswad.

Los Grammy de este año se trasladaron de enero a abril debido al aumento de casos de COVID-19 a principios de año. El cambio de fecha obligó a cambiar el lugar de celebración de Los Ángeles al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Con información de Reuters