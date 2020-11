Inesperado reclamo del periodista deportivo.

El periodista Sebastián Vignolo recordó su participación en el programa de Mirtha Legrand. Y lo hizo al aire de ESPN, conduciendo F90 (90 minutos de fútbol). De forma sorpresiva y exhibiendo un malestar implícito, el Pollo aseguró: "A mí me invitaron a lo de Mirtha Legrand un día y no metí una palabra, pero yo estaba ahí. No metí una, te juro por Dios. Creo que me dijo Vilouta, se equivocó hasta el nombre".

Las palabras de Vignolo decantaron de un debate que se encontraban protagonizando Sebastián Domínguez y Oscar Ruggeri. Ambos coincidieron en que es un premio para el jugador de fútbol el sólo hecho de ir a la selección nacional. Sin embargo, al momento de estar en los entrenamientos, el deportista quiere ser titular. Ante esta situación, el Pollo ironizó con su recuerdo en lo de Mirtha: "Salió más el mozo que yo, olvidate. Pero estaba. Yo estaba chocho".

Al escucharlo, Ruggeri le reclamó a Vignolo por la absurda comparación que realizó en vivo: "¿Fuiste a comer a lo de Mirtha Legrand y ahora me decís lo de la selección y los jugadores que no juegan? Dale". Por su parte, el Pollo se mostró distendido y sonriente, en una de las tantas analogías que realiza (y seguirá realizando) al aire de su programa deportivo.

La feroz advertencia de Ruggeri que descolocó al Pollo Vignolo

El periodista Sebastián Pollo Vignolo vivió un tenso momento al aire de ESPN. Oscar Ruggeri, ex futbolista de la selección argentina y actual panelista de F90 (90 minutos de fútbol) comenzó a describir cómo es el clima dentro de un vestuario. Fue allí cuando el conductor consultó acerca de las incentivaciones económicas y qué ocurriría en caso de que el pagador decida echarse atrás al momento de abonar.

"Se mete en un quilombo infernal. No lo soluciona. Comúnmente, yo no sé si ahora pasará. Yo hablo por lo que me pasó a mí. Se habla de jugador a jugador, y eso es sagrado", enfatizó el Cabezón. Acto seguido, el Pollo Vignolo se mostró sorprendido. "Siento que es El Marginal", lanzó sorprendido, haciendo alusión a la serie que lleva tres temporadas en la TV Pública y que próximamente tendrá su cuarta etapa al aire.

En el programa conducido por Vignolo, Ruggeri es una de las principales figuras y es quien atrae gran parte de la audiencia hacia la señal de ESPN. Por momentos como este, los televidentes se distraen por un instante de la rutina diaria sin pasar por la dureza de la información acronicada del deporte.