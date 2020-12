El Pollo había asegurado que se parecía a Brad Pitt, pero pasaron cosas.

Al aire de ESPN, Sebastián El Pollo Vignolo fue comparado con Guido Süller por su parecido y mostró su malestar ante las risas de sus compañeros. "Perdón, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Qué te estás riendo? ¿Te gusta Guido?", le consultó el conductor de F90 (90 minutos de fútbol) a Federico Bulos, quien lanzó una carcajada al observar las imágenes que la producción puso en pantalla.

"El corte de pelo es más o menos cerca", reconoció Vignolo, que rápidamente fue abordado por Oscar Ruggeri. El Cabezón fue más allá y le consultó al Pollo sobre sus costumbres rutinarias cada mañana al despertar. "De verdad, a la mañana te levantás, ¿te mirás al espejo y decís 'cómo me quiero'?", preguntó el Cabezón, obteniendo una respuesta inmediata por parte del conductor de ESPN: "No, ¿sabés qué me miro varias veces? El lope, el pelo".

Todo comenzó a raíz de un pedido de Vignolo por buscar parecidos en sus panelistas. Asegurando que él podía compararse con el actor extranjero Brad Pitt, el cordobés solicitó: "Buscame al doble del Negro Bulos, al doble del Cai Aimar. Chavo, ¿a quién te parecés vos?. Es terrible este programa, cuando se ponen a divagar y no pueden hablar de fútbol".

Como respuesta de sus colegas, el Pollo fue comparado con Guido Süller y Marley, una de las estrellas principales de Telefe. Sin ánimos de polemizar, sus compañeros y la producción de F90 de todos modos recibió una respuesta desafiante por parte de Vignolo: "¿Cuál es el problema? ¿A Marley? Sí. ¿A Guido Suller?". El suceso ocurrido en la señal deportiva generó viralidad entre los seguidores del programa, que se caracteriza por tener momentos de distensión que van más allá de lo estrictamente futbolístico.

El comentario de Ruggeri que dejó mudo al Pollo Vignolo: "Pata de lana"

Sebastián Vignolo lanzó un comentario que sorprendió a Ruggeri: "Un amigo jugaba al amigo invisible, hasta que un día lo vio. Lo vieron al amigo invisible. Estaba en el balcón". Sin embargo, el ex futbolista de la selección argentina retrucó esta anécdota con una apreciación propia de su estilo filoso.

"¿Se metía por atrás? ¿Pata de lana? Más que invisible, pata de lana. Con los lompa en las rodillas lo agarrás a los dos metros. Por lo menos está bueno porque todavía no había actuado. Lo agarraste antes, no entró", sentenció el Cabezón, dejando sin palabras al Pollo: "90 (NdeR: el programa que conduce al aire de ESPN, con dos ediciones por día y de lunes a viernes) es así".