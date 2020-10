¿De quién habló el Pollo Vignolo?

El Pollo Vignolo, periodista y conductor de 90 minutos de fútbol, realizó un inesperado mensaje al aire de su programa. Lo hizo para aludir a su nuevo espacio de trabajo, dado que hace pocas semanas se "mudó" a la señal de ESPN 2 tras haber trabajado durante muchísimos años en Fox Sports.

"Hoy manejo otros tiempos. Yo no sé si antes cuando íbamos a Balcarce y Venezuela (NdeR: la dirección del estudio en donde trabajaba para Fox) la distancia era más larga, o era la misma, pero el trayecto se me hacía más largo. Lo que voy a decir en los arranque del programa lo pienso mientras voy trabajando", enfatizó Vignolo. Acto seguido, empezó a mencionar a las personas y lugares cercanos al trabajo anterior que no pudo despedir en su migración a la señal comprada por Disney.

La inesperada despedida de Vignolo al aire de ESPN

Al aire de 90 minutos de fútbol, el Pollo Vignolo manifestó: "Un saludo al panchero que estaba en Balcarce y Venezuela, al cordobés, que no llegué a saludarlo, a Mafalda, que se quedó sin su papá (Quino), que siempre estábamos ahí cerquita (el estudio de Fox se encuentra cerca del paseo de la historieta), y a los lugares que frecuentábamos".

Guerra de egos en ESPN FC: por qué Vignolo quedó afuera del programa de Fantino

La pregunta fue inevitable: ¿por qué Sebastián Vignolo no está en la mesa de ESPN FC? Lo cierto es que se conoció un archivo demoledor en el que el Pollo carga contra Fantino. El actual conductor de 90 minutos de fútbol, que cuenta con Oscar Ruggeri entre sus panelistas de lujo, se manifestó contra el viejo Show del Fútbol hace pocos años. El mencionado envío fue un programa deportivo conducido por el mencionado Alejandro, durante los primeros años de la década de 2010.

A través de Fox Sports (emisora en donde 90 minutos de fútbol salió al aire antes de pasar a ESPN), Vignolo tuvo un diálogo con Ruggeri en donde buscaba diferenciarse del programa que supo conducir Fantino años atrás. "Vos sos Messi. Hacés lo que querés. Venís cuando querés. Te vestís como querés. De verdad, ¿no te das cuenta que te tratamos?", manifestó el Pollo. En tanto, el Cabezón recordaba su paso por El Show del Fútbol y aseguraba haber tenido momentos tensos que la producción y Fantino generaban para que él se enoje.