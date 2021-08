Mauricio Macri fue destrozado por Enrique Pinti: "Inútil"

El actor liquidó al líder de la oposición, a quien además calificó en una entrevista como "el peor Presidente de la historia" de Argentina.

Por si le hicieran falta las críticas negativas fuertes a Mauricio Macri por su gestión como jefe de Estado entre 2015 y 2019, ahora el que volvió a castigarlo públicamente fue Enrique Pinti, quien lo calificó como "un inútil" y como "el peor Presidente de la historia" de la Argentina.

En un breve ping-pong de preguntas y respuestas que le hicieron en el programa Vivo el domingo, por América 24, Pinti fue lapidario. El actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo de 81 años no tuvo piedad con el actual líder de la oposición y tampoco se salvó María Eugenia Vidal, a quien definió como "pobrecita".

Enrique Pinti ya había cruzado a Mauricio Macri

No obstante, esta visión del artista no es nueva, ya que a finales del mandato del empresario opinó: "Fue exactamente igual a como esperaba. Nunca me ilusioné, hasta el padre dijo que era un inútil...".

Sobre el cierre de 2019, había dicho algunas palabras muy similares a las de hoy: "El argentino tiene la maldita costumbre de decir que el rico no va a robar, y eso no tiene nada que ver. Hay pobres que no roban y ricos que hasta son capaces de robarle la limosna a un mendigo. Es un error manejar al país como una empresa o como un club de fútbol".

Pinti y su visión sobre los políticos argentinos

La presidencia de Carlos Menem

“De verdad, tenía grandes condiciones de líder y no se lo puedo negar. Fue el único que me vino a ver en alguna de mis funciones”, señaló acerca del riojano, ya fallecido.

El kirchnerismo

Por otra parte, al referirse a Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que cree que necesita “un calmante”. Y con relación a Alberto Fernández remarcó que “le hace falta algo que lo avive”.

Su respaldo a Florencia Peña

Luego del ataque misógino y machista de los diputados macristas Fernando Iglesias y Waldo Wolff hacia su colega, Pinti sentenció: “Es una persona encantadora, pero si no lo fuera igual la hubiera salido a defender”.