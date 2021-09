Jorge Asís humilló a Carrió y la dejó en ridícula: "Es una farsátira"

¡La dejó en ridícula! Tras el movimiento que hubo en la Casa Rosada, Jorge Asís lanzó un fuerte dardo contra Elisa Carrió luego de sus irresponsables dichos.

Durante la jornada del pasado miércoles, diferentes funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández dejaron sus renuncias "a disposición". Como consecuencia, Elisa "Lilita" Carrió apareció en los medios para denunciar un intento de "golpe de estado" por parte de Cristina Kirchner. Tras el vergonzoso comentario de la política macrista, Jorge Asís dialogó con Luis Novaresio y la humilló de manera categórica.

"El intento de vaciar a un Presidente por por parte de un vice es algo que los franceses llaman golpe de estado", había manifestado Carrió en la pantalla de TN. Sin embargo, y tras escuchar la barbaridad que dijo, Asís dialogó en un mano a mano con Luis Novaresio en el que dejó en ridícula a la ex diputada del macrismo: "No creo que no sea nada que no se pueda resolver, no es ninguna decisión que tenga que ver con una guerra. En términos militares, a esto no se lo llamaría 'golpe' ni nada".

Ante la mirada de Novaresio, Asís le restó completa importancia a los dichos de Carrió: "Esto es una chirinada, no es nada. Ni siquiera es un conflicto, es una farsátira. Es un conjunto de equivocaciones que se complementan y en el marco de algo que en el peronismo es pecaminoso. Esto fue mucho más que una derrota".

Jorge Asís, junto a Luis Novaresio en A24.

Como si fuera poco, y tras la escandalización de Carrió y los medios hegemónicos por lo ocurrido en las últimas horas, Jorge Asís advirtió que la stiuación "no es tan dramática" como la quieren plantear en la oposición. Y aseguró: "Se van a poner de acuerdo. No hay que pensar en que van a descontar algo". De todas formas, y pensando en las elecciones de 2023, marcó: "Lo que tienen que pensar es cómo hacen los próximos dos años, cómo superan esto y cómo generan un proyecto que sea más o menos creíble".

"En realidad, este Gobierno llega en 2019 a un cristinismo agotado que vence a un macrismo que fracasó. Este cristinismo agotado desperdicia el poder en muy poco tiempo y antes de los dos años aquellos que habían fracasado se recuperan con un cambio de cara. Es una cara más distinta, de uno más sensato que uno puede tener muchas coincidencias con sectores del peronismo y tiene que ver con Rodríguez Larreta", concluyó Asís, a modo de reflexión.

Por otra parte, Novaresio le consultó: "El sector que propone la emancipación definitiva de Alberto de la Doctora (Cristina Kirchner). ¿Tiene algún sentido plantear esto?". Asís fue contundente y respondió: "Eso son utopías. Son utopías ingenuas de antikirchneristas excesivos que creyeron en algún momento que Alberto que medía 80 puntos y que medía 40 metros y que parecía que había albertismo eterno, pensaban que era el que podía emancipar a la Doctora".

Las irresponsables declaraciones de Elisa Carrió

Por medio de TN, Elisa Carrió lanzó teorías conspirativas absurdas apuntando contra Cristina Kirchner tras las renuncias "a disposición" que dejaron algunos funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández: "Esto ya venía mal de origen, porque Cristina Kirchner, la vice, fue la que eligió al Presidente. Un vicepresidente no puede ser el jefe de la oposición. Y agregó: "Un vicepresidente no le puede indicar a un Presidente a quién pone o saca, sea derrotado o victorioso. Esto iba a venir igual porque si ellos (por el Frente de Todos) ganaba, iban a decir que la victoria era de ella”.

Para colmo, Carrió le hizo una sugerencia a Alberto: "Esta decisión la tiene que tomar el presidente, él tendría que denunciar un autogolpe de estado. Tendría que denunciarlo ante la OEA. Y si no lo hace, debe sostenerse entre los que considere sus personas de confianza de gobierno. Esperar que la presión pase y rechazar los cargos o cambiarlos".

La ex diputada Elisa Carrió volvió a decir una barbaridad.

El pronóstico de Jorge Asís para las elecciones 2023

Por medio de un diálogo que mantuvo con Cadena 3, Asís se adelantó al programa con Luis Novaresio en A24 y se mostró asombrado por lo ocurrido: "Fue una gran sorpresa. Las PASO, que yo casi juzgo como elección intrascendente o como campo de ensayo, tanto en el 2019 como en el 2021 se convierte en la elección fundamental que marca la elección definitiva".

Asimismo, el analista político dio a conocer su sensación acerca de los resultados para las elecciones de noviembre: "Si tuviera que hacer una nota muy breve para contar qué es lo que pasó. Aquí se le despeja el camino a Horacio Rodríguez Larreta. El máximo rival que tenía era Mauricio Macri y Macri también cae con los candidatos que apoyó en Córdoba y en Santa Fe". De hecho, coincide con la idea de Roberto Navarro, que el pasado lunes en El Destape Radio, advirtió: "Larreta es el claro ganador en estas elecciones. Si esto pasa en noviembre, Larreta se cuadra para la presidencia con flexibilización y ajuste".