El momentazo de humor político en El Destape Sin Fin con Axel Kicillof

Agustín López Núñez y Francisco Pesky pusieron humor a la entrevista de Roberto Navarro a Axel Kicillof en El Destape.

Axel Kicillof pasó por El Destape Sin Fin y dialogó con Roberto Navarro sobre la actualidad del país y su rol como gobernador de la provincia de Buenos Aires. El mandatario fue testigo de un insólito pase de comedia de los humoristas Agustín López Núñez y Francisco Pesky.

Los comediantes utilizaron la versatilidad de sus voces para imitar a Alberto Fernández, Lula Da Silva, Andrés Manuel López Obrador y a Gabriel Boric, presidentes de Argentina, Brasil, México y Chile, respectivamente. Los personajes interpretado por López Núñez y Pesky tuvieron un gracioso intercambio con Kicillof y generaron un clima descontracturado en el aire de El Destape.

"Hay muchos presidentes latinoamericanos que quieren saludarte, Axel. le doy la palabra a López Obrador", soltó Pesky en la voz de Alberto Fernández. "Si el gobernador de Buenos Aires quiere enviar cereales, de González Catán a París serían dos estaciones", soltó ante la carcajada de Axel Kicillof. Y luego encarnó a Boric: "Yo solo quería decir que aguante la Taylor Swift, nada más", y causó risas en todos los presentes.

Máximo Kirchner, invitado central en el estreno de El Destape Sin Fin

El dirigente político habló sobre el intento de magnicidio a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del 2022. "No podemos resignar la manera de hacer política en Argentina. Si vos tenés que subir a un acto con chaleco antibalas es que no estamos funcionando bien como sociedad a la hora de la práctica política al menos. La rechacé no por valiente ni nada sino por condiciones propias", sostuvo Kirchner.

"Sergio Massa está administrando las consecuencias de la gestión económica anterior. Tiene un conocimiento enormemente superior del Estado al de Martín Guzmán. Lo conoce, ha sido intendente, ha sido jefe de Gabinete de Cristina", sostuvo Máximo al referirse a la gestión de Sergio Massa como Ministro de Economía. Y agregó: "Obviamente hay diferencias. Diferencias siempre hay, se discute y se trata de llegar a un buen punto. Para nosotros, la ida de Guzmán, la forma en que se va, de manera irresponsable. Un ministro de Economía que se va a de esa manera, después de haber firmado dos acuerdos".