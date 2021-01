Luciana Salazar hizo un fuerte descargo contra su ex pareja y economista, Martín Redrado, luego de una polémica nota en la Revista Paparazzi donde la culpaban por la separación entre él y su pareja, Lulú Sanguinetti. Según lo informado, la novia de Redrado le propuso convivir y ante la negativa del ex presidente del Banco Central, se distanciaron.

Luego de que le echaran la culpa por la situación, se expresó en Polémica en el Bar: "Es de machirulos pensar así, y yo estoy del lado de la mujer siempre. Yo tengo la verdad y las pruebas de la verdad, no me lleven a ese punto". Y apuntó fuertemente: "Cuando yo quiero decir algo, a mí me mandan secuaces a desmentirme y se dan la cabeza contra la pared porque saben que yo no miento".

Con respecto a los dichos de la histórica revista, tiró: "En la nota dice que Redrado se separó porque no quería convivir, y eso no es así. Él se separó de su exnovia por mí. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere decir? Se lava las manos y no quiere decir la verdad". Y sobre esto, sumó: "Yo jamás lo hubiese dicho porque siempre estoy del lado de la mujer, siempre. Lo tengo que contar porque es la verdad, no para lastimar a otra persona, que debe estar sufriendo".

Dando detalles sobre la situación y el porqué de la separación, Luli explicó: "Era incompatible tener una relación con Sanguinetti y otra conmigo y con mi hija, a escondidas. Yo y mi hija no tenemos por qué ser escondidas, porque no le hacemos mal a nadie. Fue una de las cosas que le planteé porque estaba cansada. Si tenés problemas, resolvelos pero no nos escondés más".

Más allá de los problemas familiares, agregó: "Durante todo este tiempo avanzó mucho conmigo y yo lo tuve que frenar, físicamente. No a niveles de acoso pero sí con afecto físico. Cuando yo le ponía límites, él frenaba. El año pasado yo le perdoné una situación". Y sentenció: "El año pasado él me dijo que me seguía amando, aún estando en una relación con otra persona. Yo le dije algo que quizás él no quería escuchar y al otro día se fue con su pareja a Nueva York".

Mirá el video: