Juegos de Playstation Plus en julio: el catálogo completo de este mes

La popular compañía de consolas de videojuegos anunció la llegada de nuevos títulos. Cuáles son los títulos que se podrán jugar durante julio.

Juegos de Playstation Plus en julio: el catálogo completo de este mes.

Juegos de Playstation Plus en julio: el catálogo completo de este mes.

En este 2023, diferentes empresas dedicadas a los videojuegos han trabajado muy fuerte para cautivar a todos los gamers y en este caso la reconocida marca PlayStation presentó el listado de nuevas producciones disponibles para sus jugadores que mes a mes los eligen por encima de otras propuestas. Cuáles son los títulos que los suscriptores de PS Plus pueden descargar sin abonar un importe extra durante julio (disponibles hasta el 1 de agosto).

Juegos de Playstation Plus en julio: el catálogo completo de este mes

Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle | PS4, PS5

Este título lleva a los fanáticos directamente a un escenario relacionado con la Guerra Fría. Tendrás diferentes figuras icónicas y además locaciones representativas, como por ejemplo Berlín Oriental, Vietnam y Turquía, entre otros. Teniendo en cuenta esta situación actuarás como un Operador de élite que deberá seguir el rastro del enemigo, quien pretende cambiar diferentes asuntos de la historia. Deberás luchar contra la conspiración en una imperdible propuesta que contará con la presencia de diversos tipos de armas.

Alan Wake Remastered | PS4, PS5

Vuelve un juego que fue remasterizado con mejores gráficos y nuevas funciones. Es el relato de un hombre que busca a su esposa que se encuentra desaparecida. Cuando decide investigar lo sucedido, descubre unas páginas de horror que supuestamente había redactado, pero que no logra recordar. El destino lo conduce a ser testigo de todos los hechos escritos frente a sus ojos. Por ello deberá enfrentar su realidad y a las fuerzas oscuras en compañía de una linterna y una pistola. Será un viaje donde buscará descifrar un misterio.

Endling – Extinction is Forever | PS4, PS5

En un mundo devastado por la humanidad, el jugador podrá ver ese entorno a través de los ojos de un zorro. Allí deberá descubrir los motivos por los cuales los seres humanos se encargan de destruir el entorno y además explotar los recursos naturales. Tendrá que explorar distintos territorios y defender algunos amigos peludos. Aparecerán escenarios complejos y por ello tendrá que ser estratega para ayudarlos a sobrevivir. Tendrá que conseguir un manto para recibir una guía que le permitirá alcanzar un lugar seguro. Es clave que en esta aventura lo planifique todo con mucho cuidado.

Últimos días para descargar los juegos mensuales de junio

Si no lo has hecho, te sugerimos que te tomes algunos minutos para poder descargar los siguientes títulos a tu biblioteca de juegos: NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 y Trek to Yomi.