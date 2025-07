¿Se comen o se apilan los bordes de la pizza?

¿Se come o no el borde de la pizza?

No hay dudas que la pizza que se consigue en la Argentina es una gran calidad, además de la diversidad de opciones que se existen con sabores únicos. Aunque no hay un discusión saldada sobre si está bien visto dejar los bordes de las porciones o comerlos para que no quede resto de comida en el plato.

Hay establecimientos que llevan una gran cantidad de años presentes en la Ciudad de Buenos Aires y que cuentan con un prestigio nacional e internacional. Otros son más modestos pero ofrecen un producto de gran calidad para aquellas personas que prefieren cuidar el dinero y no tienen el tiempo necesario para hacer pizza en su hogar. Las opciones disponibles se ajustan a cada tipo de necesidad.

¿Se come o no el borde de la pizza?

"Uno de mis objetivos este año era probar Pizza Ugi’s y tengo que confesar que superó todas mis expectativas, verdadera pizza a la piedra por un precio ridículo", expresó Elguisodebagre, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una cadena que se encuentran presente en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires y que se destaca por los precios, además de las promociones que ofrece.

No solo es reconocida por el precio de venta en relación con la calidad productos que se utilizan para confeccionar la pizza, sino también por su menú simplificado. Hay rumores en las redes sociales que señalan que la sucursal ubicada cerca del Shopping del Abasto ofrece las mejores porciones. "En los 90 cuando viajaba de Entre Ríos a CABA en un 504 72 a comprar hardware para armar PC's, comer en Ugi's era para mí como desayunar en el Sheraton. Que lindos tiempos me hiciste recordar", expresó un usuario que comentó en el posteo.

¿Se come o se aplica el borde?

Cuando se habla del borde de las pizzas se hace referencia al tradicional que está en cualquier porción, y no a los nuevos que se pueden mejorar. Esto es producto de que algunas cadenas le permiten a las personas poder elegir que dispongan de algún relleno para aumentar la superficie a consumir, además de los sabores presentes. Se trata de un extremo que puede ser crujiente por fuera y estar aireado por dentro.

La respuesta a este interrogante depende bastante de la persona que se siente a comer pizza, debido a que algunos pueden consumir el borde porque entienden que la porción se consume de la parte más pequeña hacia la grande. Otros los usan como una especie de cubierto para arrastrar y juntar pedazos de queso o salsa que hayan caído al plato. Sin embargo, hay quienes señalan que esta parte de la comida es masa pura y no la eligen, debido a que evitan llenarse más de lo necesario.

¿Por qué no se recomienda recalentar pizza en el microondas?

Las porciones de pizza fría son un verdadero manjar que muchos argentinos disfrutan en el desayuno junto al mate o una taza de café para arrancar la jornada de una manera más que especial. Aunque otros deciden recalentarla para disfrutarla en todo esplendor y hacen uso del microondas. Una decisión que no es para nada acertada.

No se recomienda calentar las porciones en este electrodoméstico porque sus componentes generan que el queso se derrita y altere de gran manera a la textura de la masa. Al punto que se sentirá con un aspecto similar al de un chicle. Por ende, es aconsejable hacer uso de un sartén a fuego medio e ir vigilando que no se produzca un exceso de cocción.

En caso de que se traten más de dos porciones, lo ideal es colocarlas dentro de una bandeja y meterlas al horno con una temperatura similar a los 180 grados. Esto permitirá que cada parte del alimento una cocción pareja, y la mejor manera de saber si se encuentra lista para comer es ver si la mozzarella presenta un aspecto derretido. Una señal clara que es necesario apagar el fuego y servir la pizza en la mesa.