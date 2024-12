¿Cuál es el error que muchos comenten al afeitarse y por qué puede dañar a la piel?

Por qué no hay que afeitarse en seco.

Hay diferentes técnicas para llevar a cabo un afeitado perfecto, pero una ellas comenzó a ser desaconsejada por los profesionales de la salud porque puede provocar lesiones en la piel. Si bien, se ahorra tiempo, no son para agradables las consecuencias que deja en el rostro como en el cuello.

Con el paso del tiempo, afeitarse se transformó en un verdadero arte y existen una gran cantidad de productos para diferentes estilos. También hay tratamientos especiales para cada tipo de vello facial. Aunque los barberos dan un consejo que las personas deben escuchar y no replicar en sus hogares al momento de llevar a cabo el proceso de recorte.

En un video que se difundió en las redes sociales, se puede ver a Franco Mastantuono, que se desempeña como volante de River, que se está afeitando en seco antes de salir de fiesta. La acción es bastante clara porque está removiendo pequeños restos de barba para obtener una limpieza perfecta de su rostro. Aunque la técnica no es para recomendada.

Son varios los efectos secundarios que se desprende de llevar a cabo este accionar sobre la piel. "Si tienes la piel sensible al afeitado sin espuma, el afeitado en seco podría causarte irritación. Si notas irritación, intenta enjabonarte la piel antes de utilizar tu afeitadora eléctrica para conseguir un afeitado en seco más suave", expresaron desde Braun. Además de la presencia de algunos cortes.

El afeitado en seco solo se recomienda en caso de que se disponga de una máquina especial que permita llevar a cabo este procedimiento sin ningún tipo de consecuencia. Hay instrumentos que remueven los pelos de la barba pero de una manera precisa sin dañar la superficie. Sin embargo, la mejor opción sigue siendo utilizar agua tibia y espuma para luego desarrollar el proceso de recorte.

Qué hacer para que crezca el pelo: estos son los trucos más famosos

El crecimiento del cuero cabelludo puede ser un verdadero problema para las personas, pero cinco consejos que se difunden en las redes sociales pueden permitir que se lleve a cabo un tratamiento casero que promete recuperar el volumen que deseamos.

1. Masajearse la cabeza: masajear el cuero cabelludo permite que la circulación sanguínea active a los folículos capilares y esto permitan que el pelo crezca.

2. La alimentación: no todos los alimentos que consumimos aportan vitaminas que pueden ayudar al crecimiento del pelo.

3. No lavarlo siempre: el cabello dispone de aceites naturales que son esenciales para su existencia y el lavado frecuente puede provocar que se pierdan. No hay que confundir con no tomar una ducha, esto sí es necesario y solo alcanza con cubrir la cabeza.

4. Agua fría: al momento de lavar el cabello, se recomienda hacer uso de agua fría porque esta permitirá que se conserve la cutícula.

5. Ampollas de crecimiento: se trata de complejos vitamínicos que permiten darle cierta elasticidad e hidratación al cabello con el objetivo de que crezca de manera saludable.