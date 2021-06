La incomodidad de Marcelo Bonelli en vivo tras la desmentida del fondo Covax: "Yo se lo que pasó"

El conductor de TN fue el elegido para esbozar una justificación a la fake news lanzada contra el Gobierno en las últimas horas.

La embestida de TN contra el Gobierno por los dichos del director del Fondo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, tuvo su peor final para los periodistas del Grupo Clarín. El directivo desmintió que la Argentina haya rechazado vacunas de Pfizer y Marcelo Bonelli fue el elegido por el canal para salir en vivo a justificar una mentira más del medio en el que trabaja.

"Se aclaró los dichos de Santiago Cornejo, que se desdijo. Lo vimos, lo dijo, en una reunión pública. En su carta dice totalmente lo contrario a lo que había dicho", expresó, enojado, Marcelo Bonelli. Sin embargo, a pesar de no haber chequeado la información y atacar al gobierno con una fake news, el periodista no pidió disculpas y volvió sobre un tema al que le sacó rédito en las últimas semanas: las vacunas Pfizer.

"Me parece bien que Carla Vizzotti esté preocupada por el impacto que tienen estas cosas, pero también hay que aclarar por qué no se pudo firmar. Eso no lo pudo aclarar", disparó el conductor. Roxy Vázquez, por su parte, pareció no entender la estrategia defensiva de su colega y volvió sobre los dichos del titular de Covax: "Hay algo que pasó que no conocemos y es que este hombre Cornejo ayer dijo una cosa y hoy dice otra, en las antípodas".

En ese momento, Bonelli no pudo eludir más el tema y esbozó un débil argumento para defender lo dicho desde el Grupo Clarín: "Te voy a decir lo que pasó. No lo conozco a Cornejo pero a este tipo de personajes. Son funcionarios internacionales que ganan fortunas. Estos tipos no se quieren exponer. Cometió un error en su tarea burocrática y ahora sobreactúa la desmentida porque se juega su carrera. Me parece que tiene que ver con una cuestión más personal de Cornejo que otra cosa".

Después de escuchar a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en conferencia de prensa, Bonelli exigió en vivo a la ministra que se presente en el Congreso a "explicar y mostrar los papeles para decir pasó esto, esto, y esto. Salvo que no lo puedan aclarar".

Finalmente, chicaneó a Vizzotti, quien en la conferencia de prensa estaba visiblemente molesta y con impotencia por las mentiras lanzadas desde el Grupo Clarín, y expresó: "Si el gobierno está tan indignado y al borde del llanto, mirá, andá al Congreso, aclará todo y mostrá los papeles, si los podes mostrar".