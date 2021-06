Inesperado: hasta Jonny Viale dejó en ridículo a Patricia Bullrich por Pfizer

La líder del PRO cuestionaba una ley y el periodista le recordó que sus diputados la votaron.

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pasó un mal momento en el canal aliado al macrismo La Nación + cuando intentó criticar la ley que regula la compra de vacunas en el marco de la pandemia de coronavirus que Pfizer (pero no el resto de los laboratorios) objeta para firmar un contrato con Argentina.

Todo comenzó cuando Bullrich acusó al oficialismo de hacer una ley para impedir la llegada de Pfizer a la Argentina. "El acuerdo con Pfizer que empezó en julio del año pasado, cuando se discutió la ley y apareció la palabra negligencia. Fue una ley para que no firmen con Pfizer", sostuvo Bullrich.

En ese momento Jonatan Viale le recordó que la oposición, incluyendo al PRO, votó a favor de la iniciativa. La ex ministra balbuceó una respuesta: "Pero digamos, la oposición, algunos no la votaron, no percibió cuando pusieron la palabra negligencia".

Viale no se conformó con la respuesta y dijo: "fue un error de la oposición". Bullrich admitió que fue un error de su bloque no haber previsto que la palabra negligencia podría generar una ruptura con Pfizer.

Bullrich instaló una nueva fake sobre la distribución de la vacuna Pfizer

Bullrich, instaló una nueva fake news con el laboratorio Pfizer como principal protagonista. Todo se inició cuando el gobierno de Estados Unidos, desde la Casa Blanca, emitió un comunicado donde informó que dicho país donará 500 millones de vacunas contra el COVID-19 a más de 90 países de ingresos medios y bajos, la gran mayoría forma parte de la Unión Africana.

Frente a esto, la dirigente de la oposición apuntó directamente contra la ministra de Salud, Carla Vizzotti: "Mientras la ministra nos pide que bajemos la tensión y la obsesión con Pfizer, la mitad de los países del mundo recibirá la donación de esta vacuna por parte de Estados Unidos y el nuestro no". Y volvió a pegarle a la gestión de Alberto Fernández: "Con la política de salud del Gobierno estamos en el peor de los escenarios".

Lo insólito de este mensaje en redes sociales es que tanto Bullrich como el resto de los dirigentes opositores buscan hacer creer a quienes los militan que se trata de una noticia preocupante cuando, en realidad, que Argentina no forme parte de los 92 países peor posicionados en cuanto al acceso a vacunas es algo muy positivo. "El objetivo de la donación es salvar vidas y acabar con la pandemia, sentará bases para otras acciones que se anunciarán en los próximos días", manifiestan en el comunicado oficial.