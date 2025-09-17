Presentan fósil parecido a delfín de 10 millones de años en desierto que antes fue mar en Perú

El esqueleto de un fósil parecido al delfín de unos 10 millones de años fue presentado el miércoles por paleontólogos de Perú, que afirman estaba bajo tierra en un desierto en la costa central del país que formó parte del antiguo Océano Pacífico.

Los restos del fósil fueron encontrados en julio en el desierto de Ocucaje, una zona calurosa a unos 330 kilómetros al sur de Lima, dijo en una conferencia de prensa el paleontólogo Mario Urbina, que participó en el hallazgo.

"Ocucaje era una cosa muy especial", afirmó. "Los animales venian a reproducirse, era como un gran hotel, porque en este parte de la costa había montañas que corrían paralelas a la costa y que servían de barrera a las corrientes marinas", dijo.

Urbina, que ha presentado antes otros restos prehistóricos, manifestó que el desierto formaba parte de una capa geológica de mar que permaneció por 45 millones de años.

En enero de este año el equipo de arqueólogos del estatal Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMET) presentó el fósil pariente de un tiburón blanco de 9 millones de años, en la zona desértica y seca en la cuenca de Pisco, considerada por investigadores como un cementerio de antiguas especies marinas.

Los investigadores del instituto, que presentaron por primera vez el fósil de la especie marsopa o antiguo delfín, afirmaron que el nuevo esqueleto descubierto en Ocucaje tiene una edad aproximada de "entre ocho a 12 millones de años".

"Este fósil nos permite interpretar, como era la geografía del pasado, cómo es que los límites de la costa actual no eran siempre los mismos. Hace ocho millones de años era diferente el clima, diferente la línea de costa", manifestó el geólogo del instituto, Cesar Chacaltana, durante la presentación.

En otras regiones de Perú fuera de su costa también se han encontrado restos prehistóricos. En abril del 2024 expertos presentaron el cráneo fosilizado de delfín de río más grande conocido y que habitó la Amazonía hace unos 16 millones de años.

Con información de Reuters