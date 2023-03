La serie de Netflix que está en el top 5 de las más vistas de la historia

Las tres primeras temporadas las financió Fox hasta que la canceló y Netflix tardó solo un mes en comprar sus derechos y extenderla por tres temporadas más hasta su final en 2021. ¿Todavía no la viste?

Toda serie que tenga a un protagonista carismático, atractivo y moralmente cuestionable siempre encontrará la forma de llegar a los corazones de sus espectadores. Y si a esa fórmula se le agrega una escéptica detective de Los Ángeles, con confianza en sí misma, un gran corazón y muy inteligente, innegablemente se tiene una serie exitosa entre las manos.

Esos son los dos protagonistas de Lucifer (2015) la serie que continúa entre las más vistas de la plataforma de streaming, Netflix. Lucifer está basada en un personaje de DC Comics creado por Neil Gaiman, Sam Kieth y Mike Dringenberg tomado de la serie de cómics The Sandman, quien más tarde se convirtió en el protagonista de una serie de cómics derivada.

A Lucifer Monrningstar, dueño de un club nocturno y consultor del Departamento de Policía de Los Ángeles, lo interpreta el actor Tom Ellis, mientras que Lauren German le da vida a Chloe Decker. El detalle que los termina uniendo es que Chloe parece ser la única humana capaz de resistirse a los poderes sobrenaturales del diablo y eso despierta la curiosidad de él. A partir de eso, se dedican a resolver crímenes juntos.

Cuál es la trama de Lucifer

La serie se centra en Lucifer Morningstar, un ángel hermoso y poderoso que fue expulsado del cielo por traición. Como el Diablo, se aburre y es infeliz como el Señor del Infierno durante miles de millones de años. Hasta que renuncia a su trono desafiando a su padre Dios y abandona su reino para asentarse en Los Ángeles. Allí termina dirigiendo su propio club nocturno llamado Lux.

Conoce a Chloe Decker al involucrarse en un caso de asesinato y posteriormente es invitado a ser consultor del LAPD. A lo largo de la serie, varias amenazas celestiales y demoníacas llegan a Los Ángeles a la vez que Lucifer y Chloe se terminan apreciando y siendo felices el uno con el otro.

Intento de censura

El 28 de mayo de 2015, el sitio web de la American Family Association (AFA) One Million Moms lanzó una petición para evitar la emisión de la serie.​ La petición declaraba que la serie "glorificaría a Satanás como una persona amable y cariñosa en carne humana". Lanzó la petición y 31,312 personas la habían firmado antes de la fecha de estreno de la serie.​ Publicada en la misma fecha en el sitio web principal de la AFA, la petición obtuvo 134,331 firmas antes de la fecha de estreno.

Netflix

En respuesta a la petición, el creador del personaje Neil Gaiman comentó en su página de Tumblr: "Ah. Parece que fue ayer (pero fue en 1991) que las 'Madres preocupadas de América' (Concerned Mothers of America) anunciaron que estaban boicoteando a The Sandman porque contenía personajes lesbianas, gays, bisexuales y trans. Fue Wanda lo que más les molestó: la idea de una mujer trans en un cómic... Nos dijeron que estaban organizando un boicot a The Sandman, que solo detendrían si escribíamos a la American Family Association y prometíamos reforma. Me pregunto si notaron que no funcionó la última vez, tampoco...".