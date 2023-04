Fecha de estreno de Suzume: cuándo llega la película de animé, video del tráiler y de qué trata

Sony Pictures y Crunchyroll van a presentar una producción que seguramente generará grandes emociones. Cuándo se estrena la película de animé Suzume.

Suzume No Tojimari es la nueva producción que ya es esperada por varios fanáticos en todo el planeta. La película del famoso director de animé Makoto Shinkai podrá apreciarse en los cines de Latinoamérica y se prevé que pueda replicar el importante éxito que ya tuvo en la audiencia japonesa. Sin duda es un filme que pretende generar una conexión entre los espectadores y la historia que se presenta. De qué trata y cuándo se estrena la película Suzume No Tojimari.

¿Cuándo llegará a los cines de Argentina la película Suzume No Tojimari?

En principio se había proyectado que su presentación en las salas de cine de este sector del planeta sería para finales del mes de abril, pero la distribuidora Andes Films confirmó que será el próximo jueves 13 de abril. Será una producción audiovisual que podrá apreciarse subtitulada o en español y que estará disponible en los diferentes complejos de todos el territorio nacional.

12 de abril se estrenará en Francia y Malta.

13 de abril se podrá apreciar en Australia, Brasil, Alemania, México y Nueva Zelanda.

14 de abril se presentará en Austria, Bélgica, Canadá, Gibraltar, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido y EE. UU..

Vale la pena aclarar que en Japón ya se estrenó en noviembre del año pasado y debido a los asuntos relacionados con la licencia y el trabajo del doblaje es que tarda en presentarse en otras partes del mundo.

¿De qué se trata Suzume?

Es una adolescente que se relaciona con un joven bastante misterioso que busca una puerta. Cuando Suzume decide abrir esa puerta extraña comienzan a suceder varios desastres y tragedias en Japón. Por este motivo, ella decide organizarse para que todas estas puertas se cierren y que en su país no ocurran más ese tipo de desastres.

¿Quién es Makoto Shinkai?

Es un reconocido director de animé que nació el 9 de febrero de 1973 y en la actualidad es un referente en este campo debido a la realización de varias películas en las cuales ha demostrado un talento diferencial en cada pieza que desarrolla. No solamente ha estado vinculado con el cine sino además ha estado vinculado con la producción de algunas publicidades, animaciones para algunos videojuegos, entre otros trabajos.

Voices of a distant star, Minna no uta Egao, A gathering of cats, Children who chase lost voices, Z Kai crossroads y Weathering with you han sido algunas de las películas más destacadas de este dibujante asiático.