Pekín responde a los aranceles de EEUU frenando las importaciones de Hollywood

FOTO DE ARCHIVO. Una pantalla muestra un tráiler de la película "Black Panther: Wakanda Forever" de Marvel Studios en un cine en Pekín, China

China dijo el jueves que restringiría inmediatamente las importaciones de películas de Hollywood en represalia por la escalada arancelaria del presidente Donald Trump contra los productos chinos, con lo que apuntó a una de las exportaciones estadounidenses de más alto perfil.

Sin embargo, analistas de la industria dijeron que el impacto financiero probablemente sea mínimo porque los ingresos de taquilla de Hollywood en China han disminuido significativamente en los últimos años.

Después de tres décadas durante las cuales China importó 10 películas de Hollywood por año, la Administración Nacional de Cine de Pekín (ANC) dijo que las medidas arancelarias de Trump golpearían aun más la demanda local por cine estadounidense en China.

"Seguiremos las reglas del mercado, respetaremos las elecciones del público y reduciremos moderadamente el número de películas estadounidenses importadas", dijo la ANC en su sitio web.

Los estudios de Hollywood recurrieron en su día a China, el segundo mercado cinematográfico del mundo, para impulsar la taquilla de sus películas. Pero las películas nacionales han superado cada vez más a las de Hollywood en China, y este año "Ne Zha 2" ha eclipsado a "Intensa-Mente 2" de Pixar y se ha convertido en la película de animación más taquillera de todos los tiempos.

Chris Fenton, autor de "Feeding Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, and American Business" (Alimentando al dragón: el dilema del billón de dólares al que se enfrentan Hollywood, la NBA y las empresas estadounidenses), dijo que limitar las películas estadounidenses es "una forma muy notoria de hacer una declaración de represalia con casi cero desventajas para China".

En la actualidad, las películas de Hollywood solo representan el 5% de la recaudación global del mercado chino. Y los estudios de Hollywood reciben sólo el 25% de la venta de entradas en China, frente al doble en otros mercados, dijo Fenton.

"Un castigo de tan alto nivel a Hollywood es un movimiento de fuerza de Pekín en el que todos salen ganando y del que sin duda Washington tomará nota", añadió Fenton.

(1 dólares = 7,3297 yuanes chinos renminbi)

Con información de Reuters