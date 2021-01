Aquellos que siguen el programa Hay que ver por El Nueve seguramente notaron la ausencia de Paula Trapani, una de sus panelistas. Frente a un presente signado por los casos positivos de coronavirus en los medios de comunicación podía suponerse que podía tratarse de una nueva contagiada. Pero la misma periodista y conductora confirmó de qué se trataba: operación de urgencia.

En diálogo con el programa Esto no es Hollywood de Fernanda Iglesias, Trapani contó el calvario que debió vivir. Primero sufrió un malestar que no le permitía dormir, diarrea y vómitos y el médico que se acercó a su domicilio le dio una Buscapina inyectable pero los síntomas continuaron, por lo que se acercó a la guardia para poder tener mayores definiciones.

Claro que la posibilidad de haberse contagiado de coronavirus también estaba en su mente, aunque no había estado en contacto estrecho con ningún caso positivo. Al llegar a la guardia se le realizó una ecografía que reveló que padecía de una peritonitis, "algo que no es común a esta edad" como aclaró la misma periodista de 50 años.

Recién en ese momento levantó fiebre, por lo que se realizó un hisopado que dio negativo. Al realizarle la cirugía correspondiente, el cuadro que notaron los médicos se agravó: Trapani sufría de una apendicitis gangrenosa. Finalmente la operación fue un éxito, pero la periodista debió permanecer seis días internada con un drenaje.

"Hicieron una limpieza, me dejaron un drenaje durante 6 días internada de la nada. Yo había ido a una guardia. Estoy como en shock. Me operé y una vez que te da negativo me pusieron en el piso no COVID, aislada. Me podían visitar una vez que me dio negativo", contó la periodista

En un contexto de estrictos protocolos sanitarios, Trapani debió ser aislada hasta que se confirmara que no padecía de coronavirus. Al resultar negativo el hisopado en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro la pusieron en el sector de no COVID, por lo que sus allegados pudieron visitarla, finalmente. La periodista ya se encuentra en recuperación, aunque el susto todavía no se le fue. "Estoy como en shock", le aseguró a Fernanda Iglesias.

Hace unos días, la periodista publicó una foto "pre peritonitis" en la que adelantó que había sido operada luego de unos "dolorcitos de panza". Además, hizo una reflexión sobre sus días en el sanatorio: "es en esos momentos en los que uno se da cuenta que si, la vida se puede parar, el montón de cosas supuestamente imprescindibles que uno hace todo el tiempo, siempre puede dar lugar a las cosas importantes. Por eso esta bueno cada tanto ponerse a pensar en cuáles son esas cosas importantes para cada uno de nosotros y reordenar prioridades".