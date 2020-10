Patricia Sosa fue la tercera eliminada de MasterChefe Celebrity y se despidió de forma muy emotiva. Sin embargo, a dos días de su salida, apuntó contra el chef Germán Martitegui por la forma en la que trata a los participantes.

La cantante fue entrevistada en Intrusos y el conductor Jorge Rial no tardó en pincharla con una pregunta picante."El pelado, que lo llamamos cariñosamente ¿Es así de malo o es un personaje?", consultó el periodista.

Y la respuesta de Sosa fue contundente: "Para mí es malo. El personaje puede llegar hasta cierto lugar pero para mí tiene una onda mala". En ese sentido, la artista reprobó la actitud que el jurado tuvo el pasado domingo con Fede Bal, durante la gala de eliminación. El cocinero y el participante suelen tener cruces en todos los programas, pero el pasado domingo el actor llegó a su límite y se quejó de Martitegui antes de que probara sus platos.

"El otro día a Fede Bal lo tomó de punto y no me gustó, pobrecito, debe ser que yo tengo una onda como madre. No podés acercarte y decir que está todo mal sin probar el plato, me parece un desaire", señaló Sosa, que definió mano a mano con Bal la eliminación.

En esa línea, cuestionó que "se supone" que los jurados tienen que "probar todos los platos" y el dueño de Tegui no lo hizo. "No me gustó lo que le hizo a Fede", remarcó la exlíder de La Torre.

En cuanto al desempeño general del jurado, Patricia también tuvo algunas críticas. "Mirándolo a lo lejos digo 'che, mi plato estaba más lindo que otros'. Es tan subjetivo lo de la comida, te puede gustar, no te puede gustar, no sé cuál es la vara", consideró ante la pregunta de Rodrigo Lussich sobre si había favoritos en el certamen culinario.

No obstante, también reconoció: "El último día merecía ser eliminada, era horrible lo que me salió. No pude sacar el filete desde el principio, no podía cortar la corvina esa".

Y fundamentó:

"Le tengo mucho respeto porque sabe mucho pero de ahí a temor no", finalizó la artista.