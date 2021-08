Patricia Bullrich defendió el ataque misógino de Fernando Iglesias contra Florencia Peña

La panelista y precandidata a diputada por Unite se enfrentó a la presidenta del PRO por la polémica por la violencia de género sufrida por Florencia Peña por parte de los legisladores de Juntos por el Cambio.

En una nueva edición de La noche de Mirtha, que es conducido por Juana Viale, se produjo una fuerte e insólita discusión entre la panelista y precandidata a diputada por Unite, Cinthia Fernández, y a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por la violencia de género que sufrió Florencia Peña por las visitas a Olivos en medio de la cuarentena.

Desde que se sentaron a la mesa comenzaron los roces por las agresiones de los legisladores de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff ya que Cinthia Fernández le pidió explicaciones a Bullrich de por qué no se pronunció al respecto. “Me parece que el error que cometimos fue mezclar los dos temas. Uno, es la misoginia que la tienen los dos bandos. Y el otro es la falta de respeto cuando todos teníamos que estar adentro”, comenzó diciendo la panelista para luego apuntar contra Bullrich: "Te escuché en una entrevista y no emitiste opinión. ¿Por qué? ¿Porque los otros también cometen el error?”.

Ante esto la titular del PRO intentó justificarse: “Todo aquel que piensa distinto a esa verdad única que expresa el kirchnerismo es siempre atacado, sacado de contexto. Lo que creo es que el lenguaje es parte de la democracia...”. Pero Cinthia no le dejó pasar una a Bullrich y la cruzó: “El maltrato no es parte de la democracia”.

“Si alguien del oficialismo comete un delito, lo encubren, y eso hace que nunca se critiquen. Cuando sean capaces de criticarse, de pedir perdón vamos a tener una posibilidad de entender que nuestra palabra...”, insistió Patricia Bullrich que en la causa del envío de las armas a Bolivia para colaborar con el Golpe de Estado intentó encubrir el delito que terminó saliendo a la luz.

Cinthia Fernández le ganó el debate a Patricia Bullrich

“Es infantil la explicación”, dijo por debajo Cinthia, que elevó el debate: "Acá no hablamos de ideología, no es de un lado o del otro. Yo la veo a usted y me parece una explicación infantil. Maltratar a una mujer, de un lado o del otro, no importa: estás maltratando a una mujer. Hay dos cosas que hay que separar".

"Que están tratando de tapar con misoginia todos los ingresos indebidos mientras afuera se estaban fundiendo todos, es una cosa. Ahora, maltratar a una mujer, y como mujer te lo digo, no como política, no podés decir “yo no critico a los míos porque los otros no lo hacen”, calló a Bullrich que no pudo contestar con algún argumento válido sino que usando la misma metodología de encubrimiento aseguró que Iglesias no se refería a Florencia Peña.

A lo que Cinthia disparó: “Siento que estoy hablando con mi hija que me está diciendo ‘yo me estoy portando mal’. Discúlpeme, lo estoy bajando a palabras simples, porque los políticos complican todo”. “Vos entraste a la política y decís...”, quiso criticar la dirigente pero rápidamente la panelista la frenó:“No me ningunee, ni me chicanee, yo estoy diciendo que como mujer, no podría avalar esto sólo porque del otro lado no se autocritican. Como mujer no puede responder así”. Por último, intentaron poner paños fríos pero ya se habían destruido y quedó todo registrado.