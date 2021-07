Tomás Fonzi sobre la gestión de la pandemia: “Estoy contento”

El artista hizo alusión a las medidas tomadas por el gobierno y a lo que cree que hubiese pasado si el coronavirus llegaba antes del 10 de diciembre del 2019.

El actor Tomás Fonzi se expresó sobre las políticas que el gobierno nacional ha tenido desde la llegada del coronavirus al país. Con una sensata y realista mirada, el protagonista de Costumbres Argentinas habló de aquellos que critican la gestión de Alberto Fernández como si hubiese gobernado en un contexto sanitario normal y aseguró que está conforme con las decisiones que se han tomado.

“Y sí, la gestión del gobierno fue una gestión de pandemia. ¿Qué hubiera pasado sin el coronavirus? Las proyecciones que podíamos tener a finales del 2019 sobre las políticas de este gobierno se fueron al tacho en un segundo. Yo igual estoy contento con la gestión, con el plan de vacunación, con las medidas que se tomaron”, expresó Fonzi, en A Dos Metros de la Verdad, y dejó en claro que no se puede medir con la misma vara a un gobierno que ejerció durante una pandemia y a uno que no lo hizo.

Luego, el actor de Esperanza Mía hizo referencia a las personas que criticaron las medidas restrictivas del gobierno y destacó que el año pasado todo era incertidumbre respecto al manejo político de las sociedades ante la abrupta llegada del virus. “A veces, con el diario del lunes decís a lo mejor fue mucho tal o cual decisión, un poco apresurada, prematura. Con el diario del lunes somos todos expertos”, lanzó y expuso a quienes, casi un año y medio después del comienzo pandémico en Argentina, dan cátedra de lo que se tendría que haber hecho durante aquellos primeros meses.

¿Qué hubiera pasado si la pandemia llegaba con Mauricio Macri en el poder?

Por otro lado, el entrevistador le preguntó Tomás cómo cree que hubiera gestionado la pandemia el gobierno de Mauricio Macri y el artista se sinceró: “La realidad es que no lo sé, pero me resulta raro imaginar un mercado de vacunas. Veo más una diferenciación de quién accede a qué tipo de vacunas y que haya que pagarlas”, comentó sobre las clasistas medidas que tomaría Juntos por el Cambio en una emergencia sanitaria como la que atraviesa el mundo y continuó: “Alternativas que no sucedieron con esta gestión. Un modelo como el de Macri defiende al mercado y a las leyes de la organización social las pauta el mercado. Y bueno, ¿qué decisión tomaría el mercado? Como si fuera un ente, como si no tuviera nombre y apellido el mercado”.