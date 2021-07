Denunciaron a Pampita en Twitter por no haberle pagado a una empresa familiar de luces

Le reclaman una deuda que cuenta con la provisión de los materiales y la instalación de luces LED.

Una empresa de iluminación denunció por Twitter a Pampita y su marido, Roberto García Moritán, por no haber hecho el pago correspondiente a una gran instalación en su triplex de Palermo. "Los que más tienen son los más ratas. Chequeadísimo", escribió la cuenta que acusó a la pareja.

La conductora de Net TV y su pareja se preparan para tener a su próximo hijo, el primero que nace de su relación. Según contaron en sus últimas entrevistas, ambos viven con felicidad y emoción este importante momento de sus vidas, en el que los acompañan sus hijos de matrimonios anteriores. Pero a tan pocos días de la fecha de parto, un escrache en las redes sociales apareció para arruinarles esta racha de buenas noticias.

"Mi hermana y el novio tienen una empresa de iluminación, le hicieron una instalación de luces led a PAMPITA, y la mina todavía no les pagó", decía el tuit que acusaba a la pareja de no haber cumplido con el pago de una enorme instalación en su triplex de una lujosa torre de Palermo. Por el costo del servicio y la disposición de los materiales, se trata de una gran deuda que la conductora le debía a la empresa, que jamás había aceptado hacerlo gratis, según dio a entender la familiar que hizo la denuncia.

La publicación se viralizó tan rápido en las redes, que pronto llego a Los Ángeles de la Mañana, donde Ángel de Brito comunicó en vivo el escrache que se estaba haciendo contra el matrimonio. Sol Pérez, que en ese momento se encontraba en el piso, se atrevió a comentar: "No creo que Pampita tenga una deuda por una colocación de lamparitas". A lo que el conductor le recordó sobre otro incidente del mismo tipo, aunque mucho más ridículo, de la modelo: "Disculpame Sol, acá la denunciamos una vez porque no había pagado un estacionamiento, que eran 70 pesos".

Pero al poco tiempo de la viralización del tuit, Roberto García Moritán, marido de Pampita y futuro padre de su hija, contestó a la cuenta que había denunciado con la intención de "solucionar el problema" y se refirió al episodio como "una confusión". Por favor, qué me escriban un mensaje por privado y me ocupo de solucionarlo. Debe haber sido una confusión. ¡Muchas gracias!", escribió el empresario. A las pocas horas, la usuaria borró el tuit original donde hacía la denuncia y aclaró: "Pampita ya me pagó".