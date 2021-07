Débora Plager trató de "poco serio" al marido de Pampita y se pudrió todo en ShowMatch

Débora Plager hizo un picante descargo contra el marido de Pampita por un comentario que hizo sobre economía y la modelo la cruzó en ShowMatch.

Tan sólo unas horas de que Pampita diera a luz a su hija, en ShowMatch se vivió una noche muy tensa. La participante Débora Plager mantuvo un diálogo muy picante con Marcelo Tinelli y criticó al marido de la jurado, Roberto García Moritán, quien hace poco anunció que acompañará a Ricardo López Murphy de cara a las elecciones legislativas 2021.

Todo comenzó cuando la producción plasmó una noticia en la que el empresario García Moritán reconoció su error por haber indicado que el dólar estaría en 400 pesos antes de las elecciones. Tinelli reaccionó al respecto y comentó: "Menos mal, yo salí como un gil a comprar dólares". Débora no se quedó atrás y acotó: "Hacer pronóstico sobre el precio del dólar en Argentina, hoy, no es muy serio la verdad".

Ante la mirada de Pampita, que no dejó de sonreír para evitar el mal momento, el presentador de ShowMatch resaltó: "Totalmente. Bueno, hay tantas cosas que no son serias". Igualmente, para ponerle paños fríos al ambiente, expresó: "Pero habla bien, el otro día lo vi a Roberto, es muy criterioso cuando habla". La periodista de Intratables también se alineó a Tinelli y manifestó: "Además está formado, ¿no?".

Luego de contenerse por unos minutos, Pampita devolvió el golpe a modo de respuesta: "Igual, si siguen emitiendo billetes, capaz se llega a ese número". Entusiasmado con la situación, Tinelli expresó: "¡Opa!, ¡esa es la Caro que queremos!". Sin embargo, Plager le advirtió: "Igual, esperemos que no, porque todos sabemos que dólar alto es igual a inflación y cada punto de inflación son más pobres en la Argentina. Así que, sinceramente, ojalá que no".

"Esperemos que no, obviamente, no es el país que queremos ninguno de nosotros" sentenció Pampita para tratar de dar fin a la tensa conversación en ShowMatch. Consciente de que el tema no daba para desarrollarlo mucho más, el conductor indicó: "Wow, se puso picante".

Fuerte denuncia contra Pampita y su marido Roberto García Moritán

La modelo y el empresario gastronómico hicieron algunas reformas en el departamento de Palermo al que se mudaron en noviembre y una usuaria de Twitter denunció que no pagaron una instalación de luces. "Mi hermana y el novio tienen una empresa de iluminación, le fueron a hacer una instalación de luces led (¡atención!) a PAMPITA y la mina todavía no les pagó. Los que más tienen son los más RATAS. Chequeadísimo", escribió.

El mensaje rápidamente superó los 30 mil "me gusta", obtuvo más de mil retuits y cientos de comentarios de otros internautas que se solidarizaron con la pareja que todavía no recibió el dinero correspondiente a su trabajo. Y al ver las repercusiones, García Moritán apareció para limpiar su nombre: "Por favor, que me escriban un mensaje por privado y me ocupo de solucionarlo. Debe haber sido una confusión. ¡Muchas gracias!".