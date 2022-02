Pampita reveló por qué eligió perdonar a Benjamín Vicuña: "Es una prioridad"

Tras su escandalosa ruptura en 2015, Pampita y Benjamín Vicuña tienen un vínculo ameno de expareja. ¿Por qué decidió perdonarlo e invitarlo a su cumpleaños?

Pampita y Benjamín Vicuña se separaron en 2015 en medio de un escándalo mediático: todo el mundo sabía que él le había sido infiel con “La China” Suárez, con quien blanqueó su relación al poco tiempo después. Años después de esa polémica, y ahora que Vicuña también se separó de “La China”, su vínculo de exparejas parecería estar en más armonía y paz que nunca.

Por el bien de sus hijos, Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, Pampita y el actor chileno decidieron que lo mejor para todos era llevarse bien como familia. Ahora, Pampita fue entrevistada en una cobertura exclusiva de Intrusos y contó cuál es el tipo de vínculo que la une con Vicuña después de todo lo que pasó.

“El otro día estuve en tu cumpleaños, que la pasaste muy bien. Yo me fui y me sorprendí que llegó más tarde Benja, entonces yo digo: ‘¿Se puede ser amigos?’”, le preguntó el movilero. Aunque dio una respuesta acotada, la modelo expresó: “Yo creo que lo importante es tener una relación de familia. Cuando hay hijos de por medio y ese lazo te va a unir para siempre, llevarte bien es una prioridad absoluta”.

Mientras tanto, Pampita rehízo su vida con el empresario Roberto García Moritán, con quien tuvo a su hija Ana en 2021. Por su parte, el año pasado Vicuña se separó de Suárez y hace unos pocos meses confirmó su noviazgo con una amiga de Pampita llamada Eli Sulichin.

Quién es Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña que recibió una grave denuncia

Eli Sulichin tiene 32 años, es hijo del dueño de un banco y trabaja como empleada en una empresa de marketing. Según había contado Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (LAM), es una persona de perfil bajo que no quiere saber nada con el ambiente de la farándula. “Es divina, no tiene problemas, no es interesada, no es trepadora. Tiene su vida muy tranquila, una familia hermosa, es buena gente, labura y por eso estoy contenta. Aplaudo a Vicuña”, había expresado la panelista.

A las pocas semanas, salió a la luz una grave denuncia contra Sulichin por parte de una de sus exempleadas domésticas. “Años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, desprecio, discriminación, insultos. La denunciada por esta empleada es Eli Sulichin, la novia de Benjamín Vicuña. Hace su descargo público y anticipa que todo va a la Justicia”, contó Débora D’Amato en A la tarde.

Esta exempleada trabajó durante varios años en la casa de la pareja de Vicuña y terminó su vínculo laboral “de muy mala manera”, según contó la panelista. “Aún no se acercó a la Justicia. No cobró su sueldo y vio determinadas cuestiones que la llevaron a dar un paso al costado”, cerró.