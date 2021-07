El Padre Paco Olveira dejó en ridículo a Gabriel Solano en Intratables

El cura quilmeño criticó al dirigente de Izquierda por cuestionar al Papa Francisco.

El cura Francisco "Paco" Olveira cruzó en vivo al referente del Frente de Izquierda Gabriel Solano, quien criticó al Papa Francisco por sus últimas declaraciones en contra de la propiedad privada y tildó al dirigente de tener una postura derechista.

En el programa Intratables por América, el legislador porteño arremetió que "la propiedad que se afecta bajo este gobierno es la propiedad de los pobres" y disparó: "Si la función del Papa es venir a defender al gobierno le digo al Papa y a todos que este gobierno es el juste mas fuerte que se ha conocido en estos años".

Ante las críticas del presidente del Partido Obrero, Olveira aseveró: "La derecha y la izquierda se suman, se toca, es lo mismo querido, hagan un partido político juntos". Asimismo, explicó que "el Papa no habla de la Argentina, dice algo tan básico como que en esta tierra que es para todos y todas, la propiedad privada no es un derecho absoluto".

"Si no que antes esta el destino universal de los bienes. Si no estas de acuerdos con esto, flaco no me vas a decir que sos de izquierda, yo soy de izquierda", sentenció el cura quilmeño.

La discusión se desencadenó a partir de la mención a la propiedad privada del Sumo Pontífice, quien recordó el concepto señalado en su Encíclica Fratelli tutti publicada el año anterior, que postuló que junto al derecho a la propiedad "está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, y por tanto el derecho de todos a su uso".



Además, ratificó que el derecho de propiedad privada es "un derecho natural secundario derivado del que tienen todos", que nace a su vez del "destino universal de los bienes creados" y afirmó que "la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada".



A la vez, destacó en cuanto a la propiedad que la doctrina cristiana "subrayó siempre la función social de cualquiera de sus formas". El Pontífice instó además a que "repensar la idea de la justicia social" se haga "siendo solidarios y justos" y "luchando contra quienes niegan los derechos sociales y laborales, contra esa cultura que lleva a usar a los demás, a esclavizar a los demás, y termina en quitar la dignidad de los demás".