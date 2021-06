Pachu Peña destrozó al jurado de La Academia de ShowMatch: "Son todos malos"

Durísimas declaraciones de uno de los personajes históricos de ShowMatch, quien también logró entablar una amistad con Marcelo Tinelli. Pachu Peña, a su vez, es parte de La Academia.

El programa de Marcelo Tinelli en El Trece está en declive. Más allá de los intentos por levantar el rating, tanto Doctor Milagro como MasterChef Celebrity se encargan de dilapidar sus ilusiones de repuntar en las métricas. Y dentro de su certamen de baile, La Academia, existen internas que fueron sacadas a la luz por uno de los grandes amigos del "Cabezón": Pachu Peña. "Son todos malos", aseguró el rosarino, en diálogo con La Once Diez. ¿Qué fue lo que pasó?

Todo comenzó a raíz de la última performance de Pachu en La Academia: allí, el humorista se tentó en medio de la coreografía y tiró toda la planificación por la borda. Sin embargo, lo peor vino después cuando Ángel de Brito lo cuestionó duramente. Y tras este suceso, Peña optó por hablar y dar su parecer: "Está todo bien, yo trabajo para la gente".

“En el jurado son todos malos. Eran todos palos. Pero está todo bien, lo asumo, me divierto y la gente la pasa bien entonces eso es lo que importa. Lo que tengo muy claro es el cariño de la gente y yo trabajo para la gente, estoy muy encariñado con la gente y bueno lo tomo como un show. Mi bailarina es una genia que deja todo y a veces me siento mal porque no la puedo acompañar porque tengo mis limitaciones”, agregó Pachu Peña, dejando claro que a él no le interesan demasiado las devoluciones del jurado.

A su vez, el humorista destacó su amistad con Marcelo Tinelli y expresó que en él ve lo que el público busca encontrar dentro de su repertorio: “Para mí no hay nada más lindo que verlo a Marcelo reír, la gente espera eso de mí”. Claramente, estas palabras no le agradarán al jurado, quien busca un salto de calidad por parte de Pachu Peña pese a que no es bailarín, cantante ni nada por el estilo.

Es bailarín de ShowMatch y se peleó con sus hermanos: "Me decían maricón"

Marcelo Tinelli le da la posibilidad a cientos de bailarines de poder mostrar sus dotes artísticos en la pista de ShowMatch. Este es el caso de Ernesto "Tito" Díaz, partenaire de Viviana Saccone en La Academia. Pero claro que para este joven no ha sido fácil llegar al lugar que ocupa hoy. En diálogo con Teleshow, el cordobés oriundo de Mina Clavero recordó sus orígenes, los prejuicios de su familia y el comienzo del éxito.

"Algunos me dijeron que para ser campeón nacional de Malambo tenía que tener todo un equipo detrás, una inversión grande. 'Y vos Tito, no tenés ni siquiera para pagarte un pasaje ida y vuelta', me dijeron. Después cuando me vieron llegaron mucho se sintieron orgullosos. Incluso, algunos de mis hermanos me decían 'este que se dedica a la danza es un maricón'. Yo soy heterosexual, tengo mi novia, pero tampoco hubiese tenido nada de malo. Pero hoy están súper orgullosos", aseguró Ernesto "Tito" Díaz.