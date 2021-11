Nuevo ataque clasista de Pablo Sirvén al Conurbano: "Dependientes de la platita estatal"

El periodista ultramacrista no abandona su fijación con el Conurbano bonaerense. Esta vez, tras los resultados de las Generales, acusó a sus habitantes como " dependientes de la platita estatal".

La fijación de Pablo Sirvén por el Conurbano no tiene límites

El periodista macrista de La Nación Pablo Sirvén lo hizo de nuevo: al compartir su cuestionable análisis del resultado de las Elecciones Generales Legislativas, volvió a caer en sus estigmatizantes consideraciones sobre el Conurbano bonaerense. Tras celebrar las victorias de Juntos por el Cambio, aseguró que los habitantes que viven más allá de la General Paz son "más dependientes de la platita estatal".

"Así quedó: Mayoría de JXC, en provincias productivas. Mayoría de FDT, en provincias del norte y conurbano bonaerense, más dependientes de la 'platita' estatal", lanzó Pablo Sirvén a través de su cuenta de Twitter.

Inmediatamente, los usuarios de la red social comenzaron a responderle y no tardaron en expresar tanto su indignación como su cuestionamiento por el inexistente rigor periodístico del personaje de La Nación. "Se equivoca Pablo Servil en creer que solo la Pampa Húmeda produce y el norte no. Desconoce la historia y su mirada es sesgada, propia del porteño que piensa que el conurbano está Africanizado. Acaso no ve la 'platita' estatal en créditos y subsidios al agro? Mucha ignorancia", denunció un usuario.

"El medio en el que trabajas también depende de la 'platita' estatal, Sirvén. Si sos coherente con tu tweet presentá la renuncia", agregaron en respuesta al tuit de Sirvén.

Esta no es la primera vez que el periodista devoto de María Eugenia Vidal lanza su odio con total impunidad por casi la mitad de la población del país. "Una vez más, este año la madre de todas las batallas será la provincia de Buenos Aires, ese territorio inviable en cuyo africanizado conurbano se deciden electoralmente los destinos de la Patria", escribió también en su cuenta en la red social del pajarito en enero de este año.

"En los años electorales el arsenal semántico descalificador suele manifestarse de manera brutal, porque nada es más brutal que el insulto a la dignidad humana. Y en el fondo se libra la lucha por la dignidad humana, por el reconocimiento de derechos y la reivindicación de identidades agredidas", denunciaron desde el Partido Justicialista a través de un comunicado en aquel entonces.