URGENTE Aseguran que cuatro OVNIs sobrevolaron la base militar de Bahía Blanca: el video

La Comisión de Estudios del fenómeno OVNI en Argentina aseguró que cuatro naves sobrevolaron la base aeronaval en Bahía Blanca. El comunicado oficial de la entidad respecto a la noticia que sorprendió a todos.

Una noticia de último momento causó un gran impacto en todo el país vinculado a un tema aún controversial. Es que la Comisión de Estudios del fenómeno OVNI en Argentina emitió un comunicado oficial en el que aseguró la presencia de cuatro naves que sobrevolaron la base naval de la localidad bonaerense de Bahía Blanca, situación que se volvió viral en las redes sociales. "Estamos pidiendo información", indicaron desde la entidad.

El pasado martes 5 de septiembre, se escucharon presuntos disparos en la Base Comandante Espora de Bahía Blanca, hecho que mantuvieron puertas para adentro manejándose con máximo hermetismo. Pero en las últimas horas, salió a la luz el testimonio de integrantes de la Comisión de Estudios de OVNIs en el país para dar por sentado que se trató de cuatro naves intentando atacar.

"Nos llegó información de que los cuatro OVNIS llegaron hasta Espora desde el mar, que uno se posó sobre un lugar donde se alojan municiones, otro sobre un fortín y los otros dos, un poco más alejados, posados sobre el cielo bahiense como custodiando toda la acción", reveló Andrea Pérez Simondini, titular del organismo que investiga la ufología en nuestro país, en diálogo con el portal La Nueva. Sin embargo, las autoridades de la base naval dijeron otra cosa.

"Es una edición, no sé con qué intenciones. La gente del aeropuerto y los representantes de la Seguridad Aeroportuaria no vieron nada y en la base están todos durmiendo, salvo quien está pilotando el helicóptero", precisaron al mismo portal. A pesar de las contradicciones y las versiones poco claras, desde el organismo que investiga la presencia de Objetos Voladores No Identificados continúan con la investigación.

"Nos contaron que los objetos eran negros, de forma triangular y que uno, que se posaba sobre el fortín, disparó con una especie de láser que hirió a dos o tres soldados", dijo la titular de la Comisión. Y amplió: "De hecho estamos pidiendo información a hospitales y al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas para saber si ingresaron personas con algún tipo de herida o quemaduras".

El increíble video de un OVNI en Puerto Madryn

En medio del revuelo que se armó en Estados Unidos por el testimonio que asegura la existencia de "restos no humanos" de lo OVNIs en nuestro planeta, un video viral en redes sociales sembró la incertidumbre en Argentina. Dos personas oriundas de Puerto Madryn, Chubut, filmaron un objeto sobrevolando el cielo de la ciudad que causó conmoción. "No eran aviones que se estaban moviendo, eran objetos que se mantenían en suspensión", explicaron.

La localidad de Puerto Madryn se topó con una situación fuera de lo común: la presencia de un OVNI. "Nosotros íbamos en el auto, a dos cuadras aproximadamente de la Terminal de Ómnibus. El cielo estaba totalmente despejado y de golpe, a la altura del parabrisas, yo observo algo muy brillante", relató uno de los testigos en diálogo con Canal 12.

"Era un punto que tenía el tamaño de una bocha, no era inmensamente grande ni diminuto. Inmediatamente me llamó la atención y observo que al lado había otro punto, que estaba más o menos a una distancia de un metro", añadió. En el video que recorre las redes sociales se puede observar una luz parpadeando constantemente, lejos de tratarse de una aeronave.

"Oscilaban, subían y bajaban despacito, pero no avanzaban. No eran aviones que se estaban moviendo, eran objetos que se mantenían en suspensión y eso fue lo que nos llamó tanto la atención", explicó el madrynense. Este hecho ocurrió a pocas semanas de haberse desarrollado la famosa sesión en el Congreso de Estados Unidos, en la que un exoficial de la inteligencia reveló que encontraron restos no humanos de OVNIs y generó conmoción a nivel mundial.