Dos ovnis interrumpieron a una pareja en pleno encuentro íntimo: "Quedamos helados"

Un grupo de Objetos Voladores No Identificados sorprendieron a una pareja en Salta que celebraba la navidad.

Creer o reventar. En plena noche buena, una pareja salteña celebraba la navidad con un plan romántico hasta que se encontró con una visión irreal mientras intentaban refrescarse junto a un río de la zona. No, no vieron a Papá Noel ni al famoso trineo, sino a dos ovnis que los dejaron "helados".

El episodio ocurrió en la costa del río Vaqueros y a La Caldera, uno de los destinos veraniegos más visitados por los habitantes de la provincia norteña. La zona estuvo abarrotada el día de Navidad, con decenas de familias en la costanera disfrutando a pleno del último fin de semana del año.

Lejos de la multitud, una joven pareja había encontrado un lugar perfecto para pasar un momento íntimo. Sin embargo, su encuentro casual se vio interrumpido por lo que ellos interpretaron como una visita espacial: "Tipo 19.30 estábamos tipo y en un momento miramos el cielo, al principio no entendíamos que era pero después nos quedamos helados", relataron los protagonistas al medio local Que Pasa Salta.

A criterio de los afectados, los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) no podían ser otra cosa que extraterrestres: "El primero era como el típico platillo volador y el segundo era circular con puntos. Además, el segundo largaba del medio una luz roja que se prendía y se apagaba", agregaron sobre su extraño encuentro.

Asombro en Balcarce por la foto de un posible ovni

El objeto volador no identificado dejó atónita a una fotógrafa que se encontraba capturando imágenes cerca del acceso a la ciudad el pasado domingo. A la altura del kilómetro 60 de la Autovía 226, Luciana Vismara buscaba una locación ideal para utilizar en una producción publicitaria. La artista gráfica tomó diversas imágenes del escenario para luego compararlas y elegir el mejor sitio.

En medio de su trabajo, Vismara se percató de que algo en el cielo no era normal y tuvo los reflejos suficientes para capturar el momento. “Yo estaba buscando lugar para una producción de fotos -fabrica Sweaters- y hacía 3 horas que estaba buscando locación, fotografiando y filmando", comenzó.

"Cuando le estaba sacando la foto al Cerro Paulino me di cuenta que estaba eso, disparé la foto y levanté la mirada era algo negro y se veía algo rojo en el interior, pero en una milésima de segundo se escondió entre las nubes”, aseguró la mujer en declaraciones recogidas por La Capital de Mar del Plata.

Esta no es la primera vez que Luciana Vismara atraviesa una situación de estas características. Según su relato, vivió algo parecido unos años atrás cuando pescaba en el arroyo "Malacara", en San Agustín, una localidad cercana a Miramar.

“La primera que vi algo similar fue una tardecita cuando estaba pescando en un arroyo que está a 5 km por la ruta 55, antes de llegar a Balcarce. A raíz de esto me fijé se había salido algo en las noticias si alguien lo habría visto también y no salió nada, pero encontré una noticia vieja que me pareció interesante. Lo que yo vi no lo puedo comparar con algo. Es raro”, comentó. Al tiempo que también detalló la experiencia similar por parte de un amigo , a quien se le apareció una especie de platillo con luces mientras pescaba de noche.