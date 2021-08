Ruggeri se burló del rol de Ricardo Montaner en La Voz Argentina: "Tenés que practicar"

¡Se burló en vivo! Oscar Ruggeri intentó imitar a Ricardo Montaner en La Voz Argentina y en el estudio de ESPN Se vivió un momento desopilante.

En una de las ediciones de la tarde de F90, Oscar Ruggeri protagonizó un momento sumamente curioso en la pantalla de ESPN. Mientras se encontraban debatiendo quién está capacitado para relatar partidos de fútbol, Sebastián "El Pollo" Vignolo chicaneó al ex defensor de la Selección Argentina con un comentario en referencia a La Voz Argentina. Como consecuencia, "El Cabezón" decidió imitar a Ricardo Montaner, uno de los jurados del exitoso programa de Telefe.

“Parece Montaner que se da vuelta”, disparó Vignolo, en referencia al ex jugador de River y Boca, entre otros equipos. Inmediatamente después, las risas del panel se dispersaron por el estudio. Y Ruggeri lo aprovechó. "Cantá, cantá", desafió el hombre campeón del Mundo en el Mundial del '86 al relator; mientras se empeñaba en interpretar el papel de Montaner.

"El Pollo" Vignolo accedió y eligió una canción de Luis Miguel para entonar: "No sé tú, pero yo...". Ruggeri emuló a los jurados de La Voz Argentina, dio vuelta su sillón rojo y escuchó atentamente al conductor de ESPN. Una vez que terminó de cantar, el ex defensor se dio vuelta y, recordando uno de los comentarios que suele hacer Ricardo Montaner, manifestó: "Te juro que me quería quedar vuelta...".

Oscar Ruggeri y el Pollo Vignolo imitaron a Ricardo Montaner en ESPN.

Luego, y a modo de crítica a La Voz Argentina, sentenció: "Te juro que a veces me gustaría ir a abrazar a los cantantes". Y volvió a imitar a Montaner: "Lo bien que cantaste, pero en esa al final, no te dio ahí algo". "¿Por qué, Ricardo?", le respondió Vignolo. "Porque tenés que practicar ahí algo, pero tenés un enorme futuro. Estuve a punto de darme vuelta", agregó "El Cabezón", en su personificación del padre de Mau y Ricky.

El estudio de ESPN continuó a pura risa y crítica para Montaner y La Voz Argentina, que ya tiene acostumbrado a dejar a grandes figuras del canto fuera del certamen y con algunas devoluciones insólitas. ¿El cantautor le responderá a Ruggeri?

