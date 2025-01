OpenAI choca con medios digitales de India por los derechos de autor

FOTO DE ARCHIVO: La bandera india, el logotipo del ChatGPT y el mazo judicial

Las divisiones de noticias digitales de los multimillonarios indios Gautam Adani y Mukesh Ambani, y otros medios como el Indian Express y el Hindustan Times, emprendido una acción legal contra OpenAI por el uso indebido de contenidos protegidos por derechos de autor, según muestran documentos legales.

Los medios de comunicación, entre ellos NDTV, de Adani, y Network18, de Ambani, han comunicado a un tribunal de Nueva Delhi que quieren sumarse a la demanda ya en curso contra el creador de ChatGPT, ya que les preocupa que sus sitios web de noticias se utilicen para almacenar y reproducir su trabajo a los usuarios de la potente herramienta de inteligencia artificial.

Reuters ha sido la primera en informar de la presentación de la demanda por parte de los editores de noticias digitales, que intensifica una batalla legal en curso contra ChatGPT en la India. La batalla legal más sonada es la de la agencia de noticias local ANI, que fue la primera en presentar una demanda contra OpenAI el año pasado. Ahora también se han sumado editores de libros de todo el mundo y de la India.

En el escrito de 135 páginas presentado ante el tribunal de Nueva Delhi, que no es público pero ha sido consultado por Reuters, se argumenta que la conducta de OpenAI constituye "un peligro claro y presente para los valiosos derechos de autor" de los miembros de la Digital News Publishers Association (DNPA) y otros medios de comunicación.

Se refiere a la "extracción deliberada de datos... y la adaptación de contenidos" de OpenAI.

Los tribunales de todo el mundo están recibiendo demandas de autores, medios de comunicación y músicos que acusan a las empresas tecnológicas de utilizar sus obras protegidas por derechos de autor para entrenar servicios de inteligencia artificial y pretenden que se elimine el contenido utilizado para entrenar al chatbot.

La demanda fue presentada por Indian Express, Hindustan Times, NDTV de Adani y DNPA, que representa a unas 20 empresas, entre ellas Mukesh Ambani Network18 y otras como Dainik Bhaskar. Muchas de estas empresas tienen también un floreciente negocio periodístico y televisivo.

The Times of India no participa en la demanda a pesar de ser miembro de la DNPA.

OpenAI no respondió a la petición de comentarios sobre las nuevas acusaciones. OpenAI ha negado en repetidas ocasiones tales acusaciones, afirmando que sus sistemas de inteligencia artificial hacen un uso legítimo de los datos disponibles públicamente.

Ninguna de las empresas de medios de comunicación indias respondió inmediatamente a la petición de Reuters de hacer comentarios.

Con información de Reuters