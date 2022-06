No se lo esperó nadie: la reacción de Abel Pintos al ver un cantante callejero

El cantante tuvo un gesto digno de admirar con un colega que brindaba un espectáculo en las calles de Buenos Aires.

Abel Pintos sorprendió a los fanáticos al tener un hermoso gesto con un artista callejero. El cantante que brindaba su espectáculo en las calles de Buenos Aires compartió en sus redes sociales la experiencia que tuvo al conocer al reconocido artista.

A través de su cuenta personal de Instagram, Agustín Iturbide, el artista callejero que fue sorprendido por Abel Pintos, publicó una postal con el músico y contó lo que el denominó como "ANÉCDOTA DEL DIA", un momento emocionante que de seguro quedará por siempre en su corazón.

Agustín Iturbide expresó: "Esta foto representa a este hombre, es pura humildad. Estaba tocando en recoleta y pasó @abelpintos y me trajo un Tè de Menta y me dijo 'Tomá, hace mucho frío para cantar'". Abel Pintos lo vio cantando en la vereda y no pudo resistirse a regalarle una bebida caliente para que su cuerpo entre en calor y no se enfríe demás.

El artista que fue sorprendido agregó: "Realmente me temblaban las piernas y le dije 'Ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona' no les puedo explicar su respuesta del todo, pero me miro y dijo 'Obvio que sí", sonriendo".

Para terminar, Agustín Iturbide manifestó entre feliz y emocionado: "Este hombre me hizo el día". De esa forma, Abel Pintos, con un simple gesto le cambió el día a un artista que estaba cantando frente al Recoleta Urban Mall, para dar a conocer su talento y ganarse la vida.

El intercambio de Abel Pintos con una seguidora de Twitter

Abel Pintos es una de las figuras del ambiente musical que más utiliza su cuenta oficial de Twitter. Allí el cantante comparte con sus seguidores cómo son sus días, desde las rutinas diarias hasta situaciones cómicas dignas de publicar. Los seguidores aman esa cercanía con el músico y las reacciones a sus tweets nunca tardan en llegar.

Días atrás, Abel Pintos twitteó: "Puse el agua para el mate cocido y no encontraba el paquete de yerba y fue uno de esos instantes en los que que peligra la humanidad, hasta que abrí un cajón y estaba ahí. Tranqui. Estamos todos a salvo otra vez". Una seguidora le respondió: "¿Te levantaste con el tuje dado vuelta? Diría mi abu". El cantante respondió sin vueltas: "Casi siempre. Pero se acomoda al toque".