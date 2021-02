Nicole Neumann, indignada con Barby Silenzi por su foto tomando cerveza y amamantando.

En las últimas horas, Barby Silenzi causó polémica por una foto que se viralizó en las redes sociales en la que se la ve a la bailarina tomando una cerveza en un bar mientras amamantaba a Abril, su beba de 8 meses.

La actitud de la bailarina llamó la atención y generó muchas críticas por parte de personas que le marcaban que podría estar afectando a su hija al tomar alcohol. Nicole Neumann se sumó al repudio hacia Silenzi y dejó en clara su indignación al aire de Nosotros a la Mañana.

"Por mi experiencia como mamá, yo tenía entendido, por lo menos hasta mi última hija que amamanté, que fue hace 5 años, que el alcohol tarda en irse 3 horas (del cuerpo). Con lo cual, uno podría amamantar a su bebé después de 3 horas de haber ingerido alcohol", afirmó Neumann y agregó: "No es muy copado lo que estamos viendo".

La foto que generó polémica de Barby Silenzi.

Con un claro tono de enojo en su voz, Neumann indicó que lo que hizo Barby no estaba bien y salió en defensa de la bebé: "No se hace lo que uno quiere con un hijo, es otra vida, hay que velar por la otra vida. Si uno quiere traer hijos al mundo para hacer cualquiera, no me parece que esté bien".

El descargo de Barby Silenzi tras la polemica

Barby Silenzi salió a hablar luego de la polémica por su foto tomando una cerveza mientras amamantaba a su bebé. En Los Ángeles de la Mañana, Karina Iavícoli leyó los mensajes que le mandó Barby: “Me dice que no ve nada de todo lo que está pasando, porque en el medio se está separando de El Polaco, entonces es un lío bárbaro. Y me dice: 'La verdad, yo no veo nada malo por un vaso de cerveza, me molesta porque nadie sabe nada de mi vida, no me interesa lo que digan'".

La panelista contó que la foto de la cerveza no es reciente, aunque ayer se difundieron unas nuevas donde se la ve a Barby junto a El Polaco en donde ambos están tomando vino.